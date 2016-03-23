Перепись бизнеса в Приморье выходит на финишную прямую

Многие предприниматели уже заполнили формы и направили их в органы статистики. Для тех, кто еще не успел отчитаться, сделать это можно любым удобным способом - почтой, курьером, через спецоператоров связи или заполнив формы в электронном виде на сайте Приморскстата.