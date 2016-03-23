По весне во Владивостоке взялись за дороги

С наступлением весны во Владивостоке традиционно начинается масштабный ремонт дорог. Первой приводить в порядок начали дорогу на острове Русском, где резкая оттепель привела к подтоплению некоторых ее участков, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В настоящее время бригады рабочих муниципального предприятия «Дороги Владивостока» отводят воду и восстанавливают профиль дороги. Для отвода воды ведется нарезка кюветов, а поверхность дороги ровняет автогрейдер. Спецтехника работает как днем, так и ночью.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, сложная ситуация на грунтовых дорогах острова Русского сложилась из-за большого количества осадков, выпавших в январе-феврале. На некоторых участках снежные наносы достигали трех метров.
В скором времени дорожники приступят к ремонту и других городских дорог.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.