zr.media
ГлавноеВсе новости

По весне во Владивостоке взялись за дороги

23 марта 2016, 11:11
С наступлением весны во Владивостоке традиционно начинается масштабный ремонт дорог

С наступлением весны во Владивостоке традиционно начинается масштабный ремонт дорог. Первой приводить в порядок начали дорогу на острове Русском, где резкая оттепель привела к подтоплению некоторых ее участков, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время бригады рабочих муниципального предприятия «Дороги Владивостока» отводят воду и восстанавливают профиль дороги. Для отвода воды ведется нарезка кюветов, а поверхность дороги ровняет автогрейдер. Спецтехника работает как днем, так и ночью.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, сложная ситуация на грунтовых дорогах острова Русского сложилась из-за большого количества осадков, выпавших в январе-феврале. На некоторых участках снежные наносы достигали трех метров.

В скором времени дорожники приступят к ремонту и других городских дорог.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Капитальный ремонт#Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития#Железная дорога#Ремонт#Строительство и ремонт скважин – 2017#Дороги#Строительство и ремонт скважин#Зимние дороги#Куйбышевская железная дорога#Югорский фонд капитального ремонта#Строительство дорог#Ремонт дорог#Экономика#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56