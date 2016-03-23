По весне во Владивостоке взялись за дороги

В настоящее время бригады рабочих муниципального предприятия «Дороги Владивостока» отводят воду и восстанавливают профиль дороги. Для отвода воды ведется нарезка кюветов, а поверхность дороги ровняет автогрейдер. Спецтехника работает как днем, так и ночью.