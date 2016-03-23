Президент ударил правительство током

На совещании с членами правительства, которое состоялось на прошедшей неделе, президент России Владимир ПУТИН прокомментировал ситуацию, сложившуюся с энерготарифами на Дальнем Востоке: «Не может быть приемлемой ситуация, когда в одном из регионов в разы отличаются тарифы на электроэнергию. Это создает соответствующие условия - прямо скажем, неблагоприятные и для граждан, которые проживают в этих регионах, и для ведения бизнеса, что очень важно. Поэтому нам решение здесь нужно найти», - заявил Владимир Путин.