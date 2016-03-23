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"Сбербанк Лизинг" и Дальневосточный Сбербанк профинансировали ОАО "Сусуманзолото"

23 марта 2016, 11:56
Сбербанк и "Сбербанк Лизинг" развивают поддержку инвестиционных проектов в золотодобывающем секторе на Дальнем Востоке

Сбербанк и «Сбербанк Лизинг» развивают поддержку инвестиционных проектов в золотодобывающем секторе на Дальнем Востоке. Дальневосточный банк ПАО Сбербанк и «Сбербанк Лизинг» профинансировали ОАО «Сусуманзолото», одного из ведущих золотодобытчиков России и крупнейшего золотодобытчика Магаданской области, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Предприятию передаются в лизинг два карьерных самосвала БЕЛАЗ. Машины будут задействованы в перевозке горной массы на отрабатываемых месторождениях драгоценных металлов. Лизинг самосвалов позволит оптимизировать производственные и финансовые затраты компании-клиента, и повысить эффективность процесса добычи металлов.

Проект реализован Магаданским филиалом АО «Сбербанк Лизинг» в рамках программы субсидирования от Республики Беларусь, предоставляющей компенсацию части лизинговых платежей в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Сделка заключена по продукту «Проактивный лимит», позволяющему получать технику и транспорт в рамках специального финансового лимита, определяемого для отдельного клиента сроком на один год. Фондирование обеспечил Дальневосточный Сбербанк.

Это не первый контракт АО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Сусуманзолото». В ноябре 2015 г. золотодобывающему предприятию было поставлено десять самосвалов БЕЛАЗ. Общая стоимость сделок составила 197,7 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Сусуманзолото» - правопреемник Сусуманского горно-обогатительного комбината, который был образован как Западное горно-промышленное управление еще в 1938 году. Сегодня предприятие входит в 10 крупнейших золотодобывающих предприятий, работающих на территории России, является крупнейшим золотодобывающим предприятием Магаданской области. Доля ОАО «Сусуманзолото» в добыче золота на Колыме в 2014 году составила 16.6%, доля в добыче золота из россыпных месторождений составляет 23.3%. По итогам 2015 года компанией поставлен производственный рекорд - за последние 20 лет деятельности предприятия преодолена годовая отметка добычи металла свыше 4-х тонн. Владеет 50 лицензиями на право пользования недрами и осуществляет эксплуатацию россыпных и рудного месторождений золота на территориях Сусуманского, Тенькинского, Хасынского и Ягоднинского районов Магаданской области.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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