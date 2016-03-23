"Сбербанк Лизинг" и Дальневосточный Сбербанк профинансировали ОАО "Сусуманзолото"

Досье "Золотого Рога": ОАО «Сусуманзолото» - правопреемник Сусуманского горно-обогатительного комбината, который был образован как Западное горно-промышленное управление еще в 1938 году. Сегодня предприятие входит в 10 крупнейших золотодобывающих предприятий, работающих на территории России, является крупнейшим золотодобывающим предприятием Магаданской области. Доля ОАО «Сусуманзолото» в добыче золота на Колыме в 2014 году составила 16.6%, доля в добыче золота из россыпных месторождений составляет 23.3%. По итогам 2015 года компанией поставлен производственный рекорд - за последние 20 лет деятельности предприятия преодолена годовая отметка добычи металла свыше 4-х тонн. Владеет 50 лицензиями на право пользования недрами и осуществляет эксплуатацию россыпных и рудного месторождений золота на территориях Сусуманского, Тенькинского, Хасынского и Ягоднинского районов Магаданской области.