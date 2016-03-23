Столицу Приморья все-таки ждет "ночь длинных ковшей"

Всех, кто в столице Приморья работает нелегально, ждет незавидная судьба с демонтажом самовольной постройки
Во Владивостоке взаимодействие нестационарной торговли и власти всегда было довольно напряженным. Киоскеры, как представители микробизнеса, достаточно болезненно переживают любые изменения требований к их торговым точкам. Очередной удар нанес Роспотребнадзор и обязал киоскеров подводить коммуникации к своим нестационарным объектам. Об этой и других проблемах предпринимателей сферы рассказали эксперты Деловой газеты «Золотой Рог».
Проблемы киоскеров попали в поле зрения «Опоры России». Так, организация подготовила и отправила главному санитарному врачу РФ поправки в СанПиНы, которые коснулись нестационарной торговли и общественного питания. «Опора России» предлагает скорректировать требования и позволить предпринимателям заниматься продажами в киосках без водоснабжения и канализации. Сейчас павильоны работают вне закона и в любой момент могут быть закрыты.
«Подведение коммуникаций - очень дорогое удовольствие, и буквально единицы киоскеров могли бы себе это позволить, - говорит Андрей ВОДЕНИКОВ, директор ООО «Маркетоптторг». - К тому же если установить водоснабжение и канализацию на нестационарных объектах, то они автоматически становятся капитальными. А значит, формат нестационарной торговли теряет всякий смысл. Особенно странно предъявлять такие требования к павильонам, реализующим табак, прессу, сопутствующие товары. Да, бесспорно, существует необходимость установки туалетов для обслуживающего персонала в зоне скопления нестационарных объектов. Это действительно проблема, которую стоит решить. Но подводить к каждому ларьку канализацию не имеет смысла».
Координатор Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров по Приморскому краю Сергей КОВАЛЕНКО напоминает, что, помимо штрафов за отсутствие коммуникаций, предпринимателю могут предъявить и другие претензии. «Сегодня одной из наиболее острых проблем для киоскеров являются частые проверки контролирующих органов. Любой человек может отправить жалобу по электронной почте в тот же Роспотребнадзор, и контролирующий орган обязан ее рассмотреть. Придут по одному нарушению, а выявят еще 5-10 (придраться можно ко всему), и штраф составит заоблачную сумму. Причем проверять могут хоть каждый день – и каждый раз выявлять что-то новое. Это становится инструментом для недобросовестной конкуренции – если вас решили «съесть», то к вам придут и МЧС, и Роспотребнадзор, и даже ГИБДД. В течение пары месяцев можно любого предпринимателя довести до банкротства», – говорит координатор. Земельные проблемы
Но наиболее болезненным для киоскеров по-прежнему остается земельный вопрос. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края Марины ШЕМИЛИНОЙ, в адрес уполномоченного поступило 23 обращения от предпринимателей по вопросу размещения нестационарных торговых объектов (НТО). И все они касались двух моментов. «Во-первых, это проблемы, связанные с оформлением прав на земельные участки, особенно в рамках попыток переоформления договоров аренды под НТО, срок которых истек после 01.03.2015г. либо которые по иным причинам не были переоформлены до указанной даты. Во-вторых, это проблемы, связанные с внесением объектов в схему размещения НТО на территории муниципального образования.
Сейчас во Владивостоке утверждается схема НТО, которая включает более 1400 объектов. Схемы утверждены практически во всех муниципалитетах, и мы к этому тоже приложили руку. По инициативе уполномоченного прокуратура Приморского края провела проверку органов местного самоуправления на предмет наличия согласованных и утвержденных схем НТО», - отметила Шемилина.
«Утверждение схемы НТО во Владивостоке – это одна маленькая тактическая победа, - считает Иван МОЛЧАНОВ, исполнительный директор ПКО «Опора России». – Но в стратегической борьбе бизнесмены проигрывают власти: их диалог продвигается слишком медленно. Пока обсуждают смягчение одной нормы, вступает в силу масса других, причем инициатива идет не только «сверху», но и на местном уровне. А ведь в случае с киоскерами необходимо изменить конкретные вещи в законодательстве муниципалитетов, чтобы бизнес начал развиваться. И очевидно, что во Владивостоке в первую очередь должен появиться упрощенный порядок получения земельных участков. Дальше необходимо «загрузить» управление муниципальной собственности администрации, чтобы конкурсы на землю проводились чаще. Сейчас большинство участков не состоят на кадастровом учете, и чтобы их поставить, необходимы деньги, которых в бюджете нет. Но при надлежащей работе администрации со временем увеличится число киоскеров, что повысит собираемость бюджета. Тем самым чиновники пошли бы по принципу предпринимателей: чтобы что-то получить, необходимо что-то вложить и подождать. Но чиновники идут на свой принцип: им хочется получить деньги сейчас. И при таком подходе намного проще бесконечное число раз штрафовать предпринимателя, устанавливая все новые и новые требования к НТО». Новые инициативы не оставляют выбора
Не добавляют оптимизма киоскерам и новые инициативы властей. Так, Минфин РФ планирует осуществить полную отмену ЕНВД приблизительно к 2018 году. «Если не будет ЕНВД, то начнем платить по упрощенке, либо общий налог. Оба вида налогообложения зависят от оборота, - сетует Коваленко. – А чтобы оборот был на виду, хотят всех предпринимателей обязать установить кассовые аппараты с онлайн-режимом обмена данными. Кассовый аппарат будет передавать все данные о наличной выручке в налоговую инспекцию. Затраты на переоборудование торговых точек, а также на увеличившийся налог придется закладывать в стоимость товара. И вместо 15% наценки установят 30%. Но в таком случае покупателю будет невыгодно приобретать продукцию в киосках – он пойдет в супермаркеты».
«Такой формат бизнеса, как нестационарная торговля, подразумевает достаточно невысокий порог входа, - говорит Молчанов. – И это дает шанс всем, кто имеет предпринимательские способности, организовать собственную ячейку бизнеса путем создания павильона. Но если постоянно облагать эту деятельность дополнительными требованиями, она станет нерентабельной. И предпринимателю вместо того, чтобы платить налоги и соблюдать все нормы, намного проще и выгоднее будет уйти в тень. Никаких проблем. Получается, что предпринимателям не оставляют выбора: чем меньше ты находишься в легальном поле, тем лучше». Нелегалов – под снос
Но всех, кто работает нелегально, ждет незавидная судьба – демонтаж самовольной постройки. Выявляют самострои несколько органов администрации Владивостока – это сотрудники пяти административно-территориальных управлений, а также работники отдела земельного контроля и осмотра зданий, сооружений управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. Под снос объект имеют право пустить управление охраны окружающей среды и природопользования и управление наружной рекламы. Также проводится работа по обращению граждан.
«Самовольно установленных объектов выявляется очень много, - рассказала Марина ИВЛЕВА, заместитель начальника управления по работе со СМИ г. Владивостока. – Проверка выносит предписание собственнику, и он обязан самостоятельно демонтировать объект. Но, во-первых, владельцев бывает очень тяжело найти, а во-вторых, даже выявленные собственники не спешат убирать свои постройки. В таком случае подрядной организацией самовольно установленный объект увозится на специальную площадку. Свою постройку владелец может впоследствии выкупить. Демонтажем и хранением материалов вывезенного имущества в данный момент занимаются две организации - это МБУ «Содержание городских территорий» и ОАО «Ремстройцентр».
Данная процедура требует денег, и поэтому количество демонтированных самовольных объектов ограничивается возможностями бюджета. По этой причине выделяются приоритетные объекты, которые будут демонтироваться в первую очередь. Обычно это постройки, которые действительно мешают проезду и проходу – на дорогах, тротуарах, в скверах. Приоритет на снос имеют и объекты, которые портят эстетический облик и экологическое состояние города.
На демонтаж самовольных построек бюджетом города в 2015 году было выделено 6,383 млн рублей и снесено 507 объектов (киосков, заборов, брошенных автомобилей, шлагбаумов, рекламных щитов и т.д.). В 2016 году на эти же цели бюджет предоставит 7 млн рублей, и под снос пойдут около 600 объектов. За три неполных месяца работы в этом году администрация города уже успела вынести предписания о сносе 58 павильонам и киоскам Владивостока.
Но, по словам Сергея Коваленко, если порядок сноса киосков четко определен, то порядок постановки НТО до сих пор не ясен. «Для работы предпринимателям необходимы как минимум пять лет уверенности в том, что его право на землю ни у кого не вызовет сомнений, - считает Молчанов. – Ведь киоскер вкладывает от 2 млн рублей в проект, берет для этого кредиты и ведет деятельность в надежде, что эти расходы окупятся. Но тут приходит администрация и заявляет, что объект подлежит сносу. И павильон увезут, а выкупит его владелец уже разломанным, с разбитыми стеклами, возможно даже и без товара». Значимый микробизнес
Но, несмотря на противостояние киоскеров и властей, эксперты признают, что развитие нестационарной торговли как формата малого бизнеса важно для экономики городов.
«Налоги от ЕНВД и патента - это виды налогов, как правило используемые киоскерами, - поступают на 100% в муниципальный бюджет. Конечно, доля этих налогов несравнима с налогами от крупных компаний, но необходимо учитывать, что малый бизнес работаем сам, создает рабочие места, платит налоги, а не стоит на учете в службе занятости и государство не тратит на него бюджетные средства на пособие по безработице, а, наоборот, получает от них - в виде налогов. Развитие данного сектора носит и огромный социальный эффект. К тому же это самый мобильный вид торговли, и он помогает обеспечить население товарами первой необходимости в шаговой доступности или в новых микрорайонах до тех пор, пока там нет стационарной торговли. Пример - Снеговая Падь. После заселения первых домов стационарных магазинов не было, выручали автолавки», – отмечает Марина Шемилина.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.