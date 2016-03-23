Столицу Приморья все-таки ждет "ночь длинных ковшей"

«Утверждение схемы НТО во Владивостоке – это одна маленькая тактическая победа, - считает Иван МОЛЧАНОВ, исполнительный директор ПКО «Опора России». – Но в стратегической борьбе бизнесмены проигрывают власти: их диалог продвигается слишком медленно. Пока обсуждают смягчение одной нормы, вступает в силу масса других, причем инициатива идет не только «сверху», но и на местном уровне. А ведь в случае с киоскерами необходимо изменить конкретные вещи в законодательстве муниципалитетов, чтобы бизнес начал развиваться. И очевидно, что во Владивостоке в первую очередь должен появиться упрощенный порядок получения земельных участков. Дальше необходимо «загрузить» управление муниципальной собственности администрации, чтобы конкурсы на землю проводились чаще. Сейчас большинство участков не состоят на кадастровом учете, и чтобы их поставить, необходимы деньги, которых в бюджете нет. Но при надлежащей работе администрации со временем увеличится число киоскеров, что повысит собираемость бюджета. Тем самым чиновники пошли бы по принципу предпринимателей: чтобы что-то получить, необходимо что-то вложить и подождать. Но чиновники идут на свой принцип: им хочется получить деньги сейчас. И при таком подходе намного проще бесконечное число раз штрафовать предпринимателя, устанавливая все новые и новые требования к НТО». Новые инициативы не оставляют выбора