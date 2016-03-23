Субсидии предпринимателям Владивостока выплатят безвозмездно

Прием документов на получение субсидий осуществляется с 1 по 15 число каждого месяца (за исключением декабря и января) в МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77 (бизнес-центр City Hall), 8 этаж, каб. 810, тел. 260-69-26 (время работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45). Необходима предварительная запись на подачу документов. Консультацию по вопросам участия в программе и иным вопросам можно получить в Центре развития предпринимательства, а также по тел.: (423) 260-69-26, 260-68-03.