Субсидии предпринимателям Владивостока выплатят безвозмездно

Безвозмездную финансовую поддержку могут получить предприятия малого и среднего бизнеса. Как рассказали в Центре развития предпринимательства г. Владивостока, финансовая поддержка оказывается в виде возмещения части затрат по 14 видам затрат, пишет Деловая газета «Золотой Рог». При этом наиболее весомыми - до 3 млн руб. - могут быть субсидии для производственных предприятий по следующим видам затрат:
- связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Максимальный размер субсидии по указанным видам субсидий составляет 3 000 000,00 рублей.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Владивостока предоставляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением главы города Владивостока № 2673 от 18 сентября 2013 года.
Подробная информация о реализации программы размещена на официальном сайте администрации города Владивостока: раздел «Жизнь города» - «Малый и средний бизнес», подраздел «Программа», а также сайте МКУ «Центр развития предпринимательства» - раздел «Финансовая поддержка».
Прием документов на получение субсидий осуществляется с 1 по 15 число каждого месяца (за исключением декабря и января) в МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу: г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77 (бизнес-центр City Hall), 8 этаж, каб. 810, тел. 260-69-26 (время работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45). Необходима предварительная запись на подачу документов. Консультацию по вопросам участия в программе и иным вопросам можно получить в Центре развития предпринимательства, а также по тел.: (423) 260-69-26, 260-68-03.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.