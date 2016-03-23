У "большой четверки" в Приморье нашелся дерзкий конкурент

«Темная лошадка» выборов в Законодательное Собрание края пролила свет на свои планы. На неделе во Владивостоке побывал председатель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Евгений АРТЮХ, который рассказал о том, с кем и почему партия будет бороться в ходе предстоящей кампании, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Приморский край является одним из девяти субъектов РФ, где «Российская партия пенсионеров за справедливость» может участвовать в выборах региональных депутатов без сбора подписей. Поэтому внимание руководства РППС к нашему краю вполне объяснимо: за несколько дней пребывания во Владивостоке Евгений Артюх провел прием граждан, встретился с активистами партии и вице-губернатором Приморья Александром РОЛИКОМ и даже успел поучаствовать в митинге в честь воссоединения России с Крымом. Нашлось время и для общения с журналистами, во время которого председатель РППС поделился некоторыми планами на выборы-2016.
По словам Евгения Артюха, уже решено, что список партии на выборах в ЗС ПК возглавит председатель регионального отделения «пенсионеров», депутат краевой думы первых созывов Михаил ЖУРАВСКИЙ. Остальные кандидаты будут «профессиональными и достойными», заверил лидер партии. Не исключено, что среди них появятся бизнесмены – как уточнил Евгений Артюх, предложения поддержки поступают в том числе от приморских предпринимателей, но торговать мандатами партия не намерена.
- Мы находимся в переговорном процессе. Наша задача, наша ответственность как партии – из людей, которые готовы финансировать нашу избирательную компанию, отобрать тех, кто убедит нас, что помимо денег у них есть готовность соблюдать фракционную дисциплину. Это сложный процесс, поэтому назвать кого-то пока не могу, - отметил Артюх.
Отвечая на вопрос деловой газеты «Золотой Рог» о том, кого «партия пенсионеров» считает главным соперником на выборах, Евгений Артюх причислил к таковым все четыре партии, которые представлены в Госдуме РФ. Особенно досталось «Справедливой России», в свое время поглотившей прежнюю «российскую партию пенсионеров» и «Родину». Участие в проекте «СР» Артюх назвал ошибочным, добавив, что эта партия после выхода из нее «пенсионеров» и «родинцев» не имеет морального права на существование. А лидеру эсеров Сергею МИРОНОВУ лучше, как и 10 лет назад, заняться защитой выхухолей.
Что касается КПРФ, то ее главный «пенсионер» страны определил как партию, умело использующую ностальгию части общества по советским временам. В целом же, все четыре парламентские силы забронзовели, не справляются со своими обязанностями и сообща принимают непопулярные решения, поэтому всех их нужно подвинуть, заключил Евгений Артюх.
Собственную партию Артюх охарактеризовал как конструктивную силу, которая считает, что решать проблемы нужно адекватными и правовыми методами. Основой программы РППС являются защита интересов пенсионеров и формирование справедливой пенсионной системы, но много внимания уделено и вопросам ЖКХ, в частности недостаткам программы капитального ремонта.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.