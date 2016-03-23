У "большой четверки" в Приморье нашелся дерзкий конкурент

Отвечая на вопрос деловой газеты «Золотой Рог» о том, кого «партия пенсионеров» считает главным соперником на выборах, Евгений Артюх причислил к таковым все четыре партии, которые представлены в Госдуме РФ. Особенно досталось «Справедливой России», в свое время поглотившей прежнюю «российскую партию пенсионеров» и «Родину». Участие в проекте «СР» Артюх назвал ошибочным, добавив, что эта партия после выхода из нее «пенсионеров» и «родинцев» не имеет морального права на существование. А лидеру эсеров Сергею МИРОНОВУ лучше, как и 10 лет назад, заняться защитой выхухолей.