Указатели для иностранных туристов во Владивостоке оказались с ошибками

Напомним, в рамках кампании по созданию комфортной и удобной среды для туристов, приезжающих во Владивосток, на днях в краевой столице появились первые навигационные знаки для туристов. Первые 12 указателей установлены в историческом центре города: на улицах Алеутская и Светланская, Корабельной и Спортивной набережных, на сопке «Орлиное гнездо», острове Русский и возле объектов Владивостокской крепости – Ворошиловский батарее и музее «Владивостокская крепость.