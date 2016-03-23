Указатели для иностранных туристов во Владивостоке оказались с ошибками

Туристско-информационный центр Приморского края (ТИЦ) потребовал от предприятия «Примзнак», изготовившего и установившего на днях информационные указатели о ключевых туристических объектах во Владивостоке, в течение 6 часов устранить все ошибки перевода на английский язык, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам директора ТИЦ Приморья Дарьи Гусевой, сотрудники предприятия «Примзнак» при изготовлении информационных указателей банально перепутали названия достопримечательностей с их английским переводом.
«Считаем, что это недопустимая халатность, граничащая с вандализмом. В результате под надписью «Ворошиловская батарея» появилось «memorial submarine museum» и другие подобные ляпы, что не соответствует утвержденным и переданным со стороны ТИЦа в «Примзнак» рекомендованным макетам информационных знаков», – заявили в центре.
Представители туристско-информационного центра подчеркнули, что это недопустимая ситуация.
«Примзнак должен немедленно устранить все ошибки, причем за свой счет. Кроме того, за халатность, которая может негативно сказаться на имидже края в глазах жителей и гостей города, к компании будут применены штрафные санкции», – добавили в туристском центре.
Напомним, в рамках кампании по созданию комфортной и удобной среды для туристов, приезжающих во Владивосток, на днях в краевой столице появились первые навигационные знаки для туристов. Первые 12 указателей установлены в историческом центре города: на улицах Алеутская и Светланская, Корабельной и Спортивной набережных, на сопке «Орлиное гнездо», острове Русский и возле объектов Владивостокской крепости – Ворошиловский батарее и музее «Владивостокская крепость.
Как отметили в туристско-информационном центре Приморского края, навигационные знаки помогут гостям Приморья лучше ориентироваться в городском пространстве и чувствовать себя комфортнее.
В общей сложности в течение года во Владивостоке будет установлено 30 таких указателей.
Указатели имеют коричневый фон, на котором белым цветом нанесен символ объекта, обозначено его местонахождение, а также само название достопримечательности на английском и русском языках. Указатели выполнены в соответствии с нормативными требованиями и едиными рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации.
Отметим, в туристско-информационном центре Приморского края можно получить любую консультацию о достопримечательностях Приморья, в том числе на иностранных языках.
Центр расположен по адресу: Владивосток, улица Семеновская, 29. Телефоны: 8 (423) 240-71-21, 240-71-20. E-mail: [email protected], [email protected]
Газета «Золотой Рог», Владивосток.