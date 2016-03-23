В Приморье банкротят стратегические предприятия

«Дальполиметалл» попал под пресс налоговой, а «Радиоприбор» будет банкротить Новикомбанк
Приморье захлестнула новая волна банкротств: вслед за АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор») несостоятельным оказалось другое градообразующее предприятие Дальнегорска - АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (один из крупнейших российских производителей свинцового концентрата). Процедуру внешнего наблюдения в отношении «Дальполиметалла» инициировала Федеральная налоговая служба (ФНС). На очереди ОАО «Радиоприбор», инициатором банкротства которого, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», выступает Новикомбанк.
Это уже не первое банкротство «Дальполиметалла», как и «Бора». Каждый раз ключевые приморские предприятия успешно осваиваются «эффективными менеджерами», а крайним остается трудовой коллектив. Напомним, что пять лет назад оба предприятия наряду с ООО «Ярославская горнорудная компания» входили в холдинг «Русская горнорудная компания» (РГРК) и постоянно находились в эпицентре скандалов с неплатежами и задержками зарплаты.
Налоговая пытается взыскать с «Дальполиметалла» задолженность по страховым взносам в размере 309 млн рублей, в том числе 233,141 млн рублей основного долга. Временным управляющим «Дальполиметалла» утвержден Сергей ЧАЩИН, судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 10 августа. Досье "Золотого Рога": АО «ГМК «Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Компания выпускает до 15% этих концентратов от общего производства в России. В 2014 году добыча руды составила 681,5 тыс. тонн руды (рост на 4,8% к 2013 году). Весь объем произведенного в 2014 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Южную Корею и Японию.
До недавнего времени предприятие контролировалось структурами экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА. Осенью прошлого года пакет акций «Металинвестхолдинга», владеющего ОАО «Дальполиметалл», выкупила структура «Промсвязькапитала» (фонд прямых инвестиций с активами в различных отраслях экономики России). По данным «Ведомостей», новый собственник имеет прямое отношение к экс-сенатору от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Виктору ПИЧУГОВУ.
Новый собственник уже сменил руководство: генеральным директором «Дальполиметалла» назначен Сергей ЕРМАКОВ, который в 2008-2015 годах занимал должность замгендиректора по работе с персоналом дочерних структур «Русснефти» - ООО «Томская нефть» и ОАО «Варьеганнефть». Его предшественник Глеб ЗУЕВ в настоящее время возглавляет компанию «Михайловский бройлер».
Работники ГМК «Дальполиметалл» еще в декабре 2015 года обратились к властям и в трудинспекцию из-за снижения уровня оплаты труда на предприятии. Фактами, изложенными в обращении рабочих, заинтересовалась прокуратура Приморья, которая организовала проверку на производстве. Однако власти Приморья сообщили, что cитуация находится под контролем.
По данным департамента промышленности Приморского края, «Дальполиметалл» в настоящее время работает по полному производственному циклу. За январь предприятие выпустило 1 339 тонн свинцового концентрата и 2 580 тонн цинкового концентрата на сумму более 210 млн рублей. На 2016 год запланировано увеличение объемов производства более чем на 15% к уровню 2015 года.
Как докладывает руководство «Дальполиметалла», задолженность по заработной плате на предприятии отсутствует. Разработана инвестиционная программа на 2013-2019 годы, реализация которой позволит обеспечить прибыльность комплекса при низких текущих ценах на продукцию.
«Несмотря на отсутствие операционной прибыли, привлекаются средства на обновление основных фондов. Это делается для того, чтобы не допустить сокращения объемов производства и ухудшения экономики предприятия за счет возрастания доли условно постоянных затрат, очень высоких для предприятий с подземным способом добычи», - отмечает компания.
Сейчас прибыль предприятия упала из-за снижения цен на мировых рынках на сырьевые товары. «Дальполиметалл» продолжает инвестировать средства в строительство нового Силинского рудника в Кавалеровском районе.
«Запасами обеспечены на 10-15 лет. Основные месторождения Николаевский и Советский – разработаны еще в советские годы, поэтому сегодня необходимы увеличение геологоразведочных работ новых месторождений и, конечно, поддержка государства», – отмечает Сергей Ермаков.
Тем временем стало известно, кто хочет банкротить ОАО «Радиоприбор». По данным Деловой газеты «Золотой Рог», о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании банкротом оборонного предприятия заявил Новикомбанк, он же промышленный банк госкорпорации «Ростех».
Новикомбанк является крупнейшим кредитором российских промышленных предприятий с объемом кредитного портфеля около 150 млрд рублей. Банк вошел в государственную корпорацию в 2011 году. Как и «Ростех», Новикомбанк находится под западными санкциями, которые закрывают банку доступ к западным рынкам капитала. По размеру Новикомбанк занимает 31-ое место среди российских банков.
Как уже сообщал «Золотой Рог», «Радиоприбору» предстоит пройти через процедуру банкротства с сохранением производственного комплекса. «Действия собственника «Радиоприбора», связанные с выводом из оборота финансовых средств предприятия, привели к ухудшению финансового состояния завода. Несвоевременное заключение контрактов по гособоронзаказу-2015 усугубило ситуацию, привело к задолженности порядка 3,5 млрд рублей на предприятии, что ведет к сокращению работников, срыву гособоронзаказа, перспективе банкротства предприятия», - отмечал вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.
«Признана необходимость принятия мер по предупреждению закрытия стратегического предприятия. Предполагается, что «Радиоприбор» будет признан банкротом, но сам производственный комплекс - сохранен, предстоит проработать вопрос, в каком именно формате. Минпромторгу и Минобороны дано поручение - представить предложения по обеспечению его заказами. Также нам нужно будет организовать трудоустройство части сотрудников предприятия, которые будут высвобождаться в процессе банкротства», - пояснил первый вице-губернатор Василий Усольцев.
Заинтересованность в поглощении предприятия уже подтвердило ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова» (ДМЗ, входит в состав концерна «РТИ Системы»), в настоящее время выступающее заказчиком производства на «Радиоприборе» комплектующих изделий.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.