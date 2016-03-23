В Приморье банкротят стратегические предприятия

Налоговая пытается взыскать с «Дальполиметалла» задолженность по страховым взносам в размере 309 млн рублей, в том числе 233,141 млн рублей основного долга. Временным управляющим «Дальполиметалла» утвержден Сергей ЧАЩИН, судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 10 августа. Досье "Золотого Рога": АО «ГМК «Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Компания выпускает до 15% этих концентратов от общего производства в России. В 2014 году добыча руды составила 681,5 тыс. тонн руды (рост на 4,8% к 2013 году). Весь объем произведенного в 2014 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Южную Корею и Японию.