Бесплатную ПЭТ-диагностику в медцентре ДВФУ пройдут более 600 пациентов онкодиспансера

Напомним, что радиофармацевтические препараты (РФП) для ПЭТ-сканера поставляются в Приморье из Хабаровска, где в краевом клиническом центре онкологии налажено их промышленное производство, в том числе дезоксиглюкозы и радиоактивного метионина с углеродом. Фтордезоксиглюкоза часто используется в ядерной медицине для проведения ПЭТ, поскольку клетки опухоли гораздо интенсивнее остальных потребляют глюкозу, и это позволяет зарегистрировать при помощи ПЭТ-сканера участки накопления препарата – скопления опухолевых клеток.