Деловая газета «Золотой Рог» сообщает, что «Известия» собрали необычные высказывания президента России Владимира Путина в ходе «прямой линии».
«Если принимаю лекарства, то самые простые», — ответ на вопрос о том, как лечится президент.
«Если кто-то решил утонуть, спасти его невозможно», — ответ на вопрос 12-летней девочки о том, кого бы из тонущих он спас — Эрдогана или Порошенко.
«Как бы информация о моей личной жизни не повлияла на курсовую разницу и цены на нефть», — ответ на вопрос о том, когда же президент представит стране первую леди.
«Лучше не уповать на сказочных персонажей. Была такая советская песенка — никто нам не поможет: ни бог, ни царь, ни герой», — ответ на вопрос о том, что бы Путин попросил у золотой рыбки.
«Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу», — ответ на вопрос 9-летней девочки о том, любит ли президент кашу и изменилось ли его отношение к продукту с возрастом.
«Муж и жена — одна сатана. Вот они там и будут руководить, как у нас в народе говорят», — о сменяемости лидеров в США в ходе ответа на вопрос о политической стабильности в России.
«Он воевал с нами в лесу с оружием в руках», — ответ на вопрос о высказываниях о «врагах народа» (так глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал лидеров оппозиции. — «Известия»).
«Что я думаю о новом украинском правительстве? Ничего», — ответ на вопрос о новом правительстве Украины, которое было сформировано в четверг, 14 апреля.
«Бывает ругаюсь матом на себя. В России есть такой грех. Отмолим», — ответ на вопрос о том, ругается ли президент матом.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.