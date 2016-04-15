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"Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу"

15 апреля 2016, 18:35
Самые яркие цитаты Путина
Сюжет
В России

Деловая газета «Золотой Рог» сообщает, что «Известия» собрали необычные высказывания президента России Владимира Путина в ходе «прямой линии».

«Если принимаю лекарства, то самые простые», — ответ на вопрос о том, как лечится президент.

«Если кто-то решил утонуть, спасти его невозможно», — ответ на вопрос 12-летней девочки о том, кого бы из тонущих он спас — Эрдогана или Порошенко.

«Как бы информация о моей личной жизни не повлияла на курсовую разницу и цены на нефть», — ответ на вопрос о том, когда же президент представит стране первую леди.

«Лучше не уповать на сказочных персонажей. Была такая советская песенка — никто нам не поможет: ни бог, ни царь, ни герой», — ответ на вопрос о том, что бы Путин попросил у золотой рыбки.

«Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу», — ответ на вопрос 9-летней девочки о том, любит ли президент кашу и изменилось ли его отношение к продукту с возрастом.

«Муж и жена — одна сатана. Вот они там и будут руководить, как у нас в народе говорят», — о сменяемости лидеров в США в ходе ответа на вопрос о политической стабильности в России.

«Он воевал с нами в лесу с оружием в руках», — ответ на вопрос о высказываниях о «врагах народа» (так глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал лидеров оппозиции. — «Известия»).

«Что я думаю о новом украинском правительстве? Ничего», — ответ на вопрос о новом правительстве Украины, которое было сформировано в четверг, 14 апреля.

«Бывает ругаюсь матом на себя. В России есть такой грех. Отмолим», — ответ на вопрос о том, ругается ли президент матом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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