"Хаятт" на Корабельной Набережной Владивостока обещают открыть ко второму Восточному экономическому форуму

Гостиницу на Корабельной Набережной откроют ко второму Восточному экономическому форуму, сообщает деловая газета «Золотой Рог». О том, что поручение Президента будет выполнено в срок, губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал в интервью «Новой газете Владивостока».
Глава региона подчеркнул, гостиница на Корабельной Набережной откроется ко второму Восточному экономическому форуму, который пройдет в Приморье 2-3 сентября.
«Мы намерены выполнить поручение, которое было дано Президентом: ввести эту гостиницу в эксплуатацию ко второму ВЭФу. Возможно, какие-то вещи, включая вспомогательные помещения, придется достраивать, но она начнет работать. Мониторим ситуацию буквально в ежедневном режиме, но многое приходится переделывать», – отметил Губернатор Приморья.
Владимир Миклушевский подчеркнул, одна из причин сложившейся ситуации в том, что практически всё, что строилось на объекте до 2012 года, делалось без проекта и некачественно,
«И сейчас мы вынуждены все переделывать. Из того, что не надо переделывать – это бетонные несущие конструкции. Мы переделываем фасад, крышу, внутреннюю начинку номеров переделываем. Кто это делал? Наверное, люди, которые ничего не понимают в строительстве. Сегодня у нас работает подрядчик с хорошей репутацией, который уже построил много объектов в Приморье», – добавил глава региона.
Губернатор также прокомментировал продажу гостиницы на мысе Бурном. По словам Владимира Миклушевского, она будет выставлена на торги в самое ближайшее время по цене, которая покроет все затраты, а деньги отдадут муниципалитетам.
«Мы намерены направить эти деньги в социальную сферу, в первую очередь – на помощь муниципалитетам. Мы никогда не планировали, что эти гостиницы останутся в собственности края, мы всегда подчеркивали, что обязательно их продадим, а деньги вернем в «социалку», и люди должны это почувствовать. Я с первых дней говорю: не забывая о Владивостоке, который мы все, безусловно, любим, надо отдавать долги муниципалитетам. И за три-четыре года мы довольно много сделали: это и детские сады, и дороги, и больницы, и возрожденная малая авиация», – акцентировал Губернатор.
Напомним, оператор будущей гостиницы на Корабельной набережной – международный гостиничный бренд «Хаятт Интернешнл» совместно с краевой Администрацией уже планирует процедуру Soft Opening. Для этого в конце апреля в Приморье приедут представители компании, оценят соответствие качества гостиничной инфраструктуры приморского «Хаятта» мировому бренду, требованиям безопасности, а также обсудят дату и детали предоткрытия.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.