"Хаятт" на Корабельной Набережной Владивостока обещают открыть ко второму Восточному экономическому форуму

«Мы намерены направить эти деньги в социальную сферу, в первую очередь – на помощь муниципалитетам. Мы никогда не планировали, что эти гостиницы останутся в собственности края, мы всегда подчеркивали, что обязательно их продадим, а деньги вернем в «социалку», и люди должны это почувствовать. Я с первых дней говорю: не забывая о Владивостоке, который мы все, безусловно, любим, надо отдавать долги муниципалитетам. И за три-четыре года мы довольно много сделали: это и детские сады, и дороги, и больницы, и возрожденная малая авиация», – акцентировал Губернатор.