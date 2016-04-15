Каждый третий россиянин поддерживает повышение пенсионного возраста

Тема повышения пенсионного возраста чрезвычайна важна для россиян, сообщает деловая газета «Золотой Рог». О том, что такая дискуссия ведется, осведомлен практически каждый житель страны.
И хотя две трети граждан не поддерживают повышение пенсионного возраста, около трети людей высказались «за», пишут «Известия». Причем среди молодежи доля солидарных с такой непопулярной мерой составляет почти 50%.
По редкой тематике россияне проявляют столь единодушную осведомленность (95%), как по повышению пенсионного возраста. Такие данные получило в ходе опроса Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). «Известия» первыми ознакомились с полученными результатами. Интересно, что проблема, которая в большей степени касается молодых людей, для которых, собственно, пенсионный возраст и будут повышать, больше интересует пожилых людей. Чем старше опрошенные, тем больше среди них осведомленных (87% среди 18–24-летних против 98% пенсионеров).
Исследователи поинтересовались у россиян об их отношении к двум сценариям, которые сейчас обсуждаются. Первый — повышение пенсионного возраста женщинам и мужчинам до 63 лет. Второй — до 60 и до 65 лет соответственно. Предсказуемо большинство (66%) опрошенных высказались против обоих сценариев. Причем и мужчины, и женщины проявили солидарность. Удивительно другое: почти треть (30%) россиян одобряют увеличение пенсионного возраста. Причем 16% людей сочли, что оптимальный вариант — отложить выход на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет — для мужчин. Каждый десятый выбрал другой вариант (повышение до 63 лет всем), причем мужчины вдвое чаще, чем женщины, склонялись к такому сценарию (13% против 7% соответственно).
Молодые люди чаще, нежели старшее поколение, высказывают одобрение инициативы повышения пенсионного возраста (среди опрошенных в возрасте до 22 лет — 48%). Переломный возраст, с которого начинает проявляться тенденция на снижение поддержки, — 36 лет. С увеличением возраста кривая поддержки резко идет на спад (до 27%). Примечательно, что россияне с высокой самооценкой своего материального положения высказывают поддержку одному или обоим сценариям повышения пенсионного возраста (48% против 20% среди россиян с низкой самооценкой материального состояния).
— Мы видим по нашим исследованиям, что каждый второй россиянин не готов жить на одну только пенсию, 52% опрошенных рассчитывают на дополнительные источники дохода на заслуженном отдыхе. Имеют в виду в основном продолжение трудовой деятельности. В этой связи повышение пенсионного возраста просто позволяет работать дольше и получать привычный доход, — прокомментировала «Известиям» результаты исследования гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.
Высокий же процент одобряющих повышение пенсионного возраста среди молодежи гендиректор НАФИ объясняет тем, что для юных людей пенсия — слишком далекий горизонт планирования.
— Молодые люди испытывают меньше страхов, больше подвержены эффекту розовых очков. Плюс молодежь в принципе позитивнее воспринимает любые общественные перемены, — говорит Гузелия Имаева.
По мнению старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Татьяны Омельчук, вообще не очень уместно опрашивать по поводу повышения пенсионного возраста пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
— Пенсионеры не очень понимают принципы пенсионной системы. В частности, то, что чем дольше люди работают, тем меньше получателей пенсии и больше плательщиков взносов, из которых выплачиваются деньги. Поэтому есть возможность индексировать пенсии выше инфляции. А люди за пять лет до пенсии уже настроены не на карьеру, а на заслуженный отдых. Причем их вопрос повышения пенсионного возраста чаще всего уже не касается, поскольку объявляют о повышении пенсионного возраста за несколько лет до начала изменений, — говорит Татьяна Омельчук.
По ее словам, важнее мнение молодежи, которая смотрит на весь мир, где социальные приоритеты выстроены так, что люди ориентированы не на пенсию, а на работу, которая приносит больший доход.
Однако, как указывал в колонке в «Известиях» руководитель Научно-образовательного центра международного сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Юрий Воронин, проблема пенсионного возраста ляжет именно на молодых людей.
«В долгосрочной же перспективе эта мера приводит к росту объема пенсионных прав (чем дольше люди работают, тем больший объем пенсионных прав они себе зарабатывают), за которые придется отвечать не тем, кто их приобрел, а тем, кто в дальнейшем сменит их на рынке труда», — отметил он.
Общественная дискуссия по поводу повышения пенсионного возраста активизировалась после интервью «Известиям» Алексея Кудрина, в котором бывший министр финансов заявил о том, что после выборов в Госдуму осенью 2016 года уже надо объявить о повышении пенсионного возраста и начать этот процесс. Само повышение, по его мнению, должно быть постепенным и может начаться с 2019 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.