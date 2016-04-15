Каждый третий россиянин поддерживает повышение пенсионного возраста

Исследователи поинтересовались у россиян об их отношении к двум сценариям, которые сейчас обсуждаются. Первый — повышение пенсионного возраста женщинам и мужчинам до 63 лет. Второй — до 60 и до 65 лет соответственно. Предсказуемо большинство (66%) опрошенных высказались против обоих сценариев. Причем и мужчины, и женщины проявили солидарность. Удивительно другое: почти треть (30%) россиян одобряют увеличение пенсионного возраста. Причем 16% людей сочли, что оптимальный вариант — отложить выход на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет — для мужчин. Каждый десятый выбрал другой вариант (повышение до 63 лет всем), причем мужчины вдвое чаще, чем женщины, склонялись к такому сценарию (13% против 7% соответственно).