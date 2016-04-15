Приморцев приглашают проголосовать за любимый каток

Все что нужно для этого сделать: сфотографировать и зарегистрировать на сайте www.nivea.ru/katki старый каток, который вы хотели бы вернуть к жизни; попросить родных, друзей, соседей и всех неравнодушных к зимнему спорту людей проголосовать за каток в вашем районе; войти в 5 лидеров голосования (из них будет выбрано несколько победителей) и ждать чудесного преображения!