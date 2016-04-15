Шоколад, вино и сыр помогают сбросить лишний вес

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор призывает пересмотреть взгляды на диеты и посоветовал желающим похудеть пить кофе и вино, а также есть побольше шоколада и сыра. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на The Independent.
Как пишет издание, своей книге «Диетический миф: реальная научная подоплека нашего питания» Спектор утверждает, что неудачные попытки похудеть связаны с тем, что люди игнорируют работу кишечной микрофлоры. Врач считает это главным фактором успешного похудения. Общее количество микробов, живущих в организме человека, в 10 раз превышает число клеток, а состав кишечной бактериальной флоры индивидуален, он влияет на все процессы, происходящие в организме, в том числе и на вес.
Модные диеты, подразумевающие жесткий контроль за количеством потребленных калорий и исключение из рациона тех или иных групп продуктов не могут помочь большинству желающих сбросить вес на более-менее продолжительный период. Дело в том, что калории, поступившие из разных видов пищи, оказывают на объем жировой ткани в организме совершенно разный эффект, и об этом обычно забывают. Именно поэтому простое ограничение калорийности пищи не работает.
Кроме того, практика исключения из рациона разных веществ в итоге приводит к набору веса, ведь снижение разнообразия пищи вызывает и снижение разнообразия населяющих кишечник бактерий. Как показали проведенные профессором исследования, именно это разнообразие является основой крепкого здоровья и залогом нормального веса.
«Наш узкий на питание, набор и потерю веса как на простой механизм поступления и расхода энергии, а также неспособность принять во внимание существование в пищеварительном тракте микробов — основные причины провала диет и советов по питанию», — пишет Спектор.
Чтобы оставаться здоровым и стройным, профессор советует питаться максимально разнообразно, а также есть пищу, которая способствует размножению и росту полезных бактерий в кишечнике. В частности, в меню обязательно должны быть горький шоколад, вино и кофе. Все эти продукты содержат натуральные полифенолы — вещества, которые служат пищей для кишечных бактерий и помогают их росту. Кроме того, вино и шоколад содержат тип полифенолов, называемых флавоноидами, которые обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами. Так, исследование, проведенное Спектором и его коллегами с участием 2 тысяч британских близнецов, показало, что высокий уровень биофлавоноидов в крови, поступивших из шоколада и вина, связан с нормальным весом и артериальным давлением, хорошими сосудами, сильными костями и низким риском диабета.
Кроме того, подчеркивает Спектор, для поддержания разнообразия кишечной микрофлоры полезны непастеризованные сыры, в которых есть много видов микробов: бактерии, дрожжи, грибы и другие микроорганизмы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.