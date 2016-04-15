Шоколад, вино и сыр помогают сбросить лишний вес

Чтобы оставаться здоровым и стройным, профессор советует питаться максимально разнообразно, а также есть пищу, которая способствует размножению и росту полезных бактерий в кишечнике. В частности, в меню обязательно должны быть горький шоколад, вино и кофе. Все эти продукты содержат натуральные полифенолы — вещества, которые служат пищей для кишечных бактерий и помогают их росту. Кроме того, вино и шоколад содержат тип полифенолов, называемых флавоноидами, которые обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами. Так, исследование, проведенное Спектором и его коллегами с участием 2 тысяч британских близнецов, показало, что высокий уровень биофлавоноидов в крови, поступивших из шоколада и вина, связан с нормальным весом и артериальным давлением, хорошими сосудами, сильными костями и низким риском диабета.