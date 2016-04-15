Тигрица с тремя тигрятами попала в фотоловушку Анюйского нацпарка

В Анюйском национальном парке в объективы автоматических фотокамер впервые попала самка с тремя тигрятами. При содействии WWF уже четвертый год здесь проводится мониторинг и паспортизация амурского тигра с помощью фотоловушек, сообщает газета "Золотой Рог".
В Нанайском районе Хабаровского края обитает самая северная группировка амурского тигра – порядка 30 особей. На ее сохранение направлен совместный проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) и шведского зоопарка «Северный Ковчег», который реализуется в партнерстве с филиалом «Анюйский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».
В рамках программы мониторинга амурского тигра с 2013 года на территории Анюйского национального парка ведется контроль численности этой редкой кошки с помощью фотоловушек. Очередная проверка фотокамер, которую осуществили в начале апреля сотрудники Амурского филиала WWF России, БПИ ДВО РАН и Анюйского нацпарка, принесла радостные вести и новые фотопортреты. Самые примечательные их них – фотографии тигрицы с тремя тигрятами.
«Состояние тигриного населения на северном краю ареала является индикатором состояния всей популяции в целом, - сообщил координатор проектов по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России, к. б. н. Алексей Костыря. – Учитывая, что такое количество тигрят в выводке у амурских тигров встречается редко, обнаружение тигрицы с тремя котятами в Анюйском национальном парке указывает, в первую очередь, на благополучное состояние и увеличение численности популяции амурского подвида в целом на всём его ареале».
Досье "Золотого Роаг": Анюйский национальный парк – самая крупная из особо охраняемых природных территорий, созданных в Хабаровском крае для сохранения амурского тигра в последние годы. Он расположен на правом берегу реки Амур и охватывает 429 тысяч гектаров северных отрогов Сихотэ-Алинского хребта. Три зимних полевых сезона фотомониторинга на этой ООПТ показали, что количество тигров растёт. В 2015 году в объективы 30 пар автоматических фотокамер попало десять из двенадцати тигров, обитающих в нацпарке.
«В этом году при содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF) парку предоставлены в пользование еще 60 фотокамер. Таким образом, мы сейчас собираем данные со 100 фотоловушек, расположенных парами на тигриных тропах», - говорит руководитель филиала «Анюйский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Степан Кириллин. - Не смотря на то, что полосатый узор на шкуре каждого тигра индивидуален, для точной идентификации особей необходимо получить чёткие фотографии животного с обеих сторон, так как окраска боков асимметрична»
Сбор данных для «паспортизации» тигров в Анюйском национальном парке будет закончен в мае. Это поможет не только узнать количество тигров, обитающих в настоящее время на ООПТ, но и скоординировать усилия по охране редких кошек и их кормовой базы, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
Фото с фотоловушек: © Анюйский нацпарк / WWF России
Газета «Золотой Рог», Владивосток.