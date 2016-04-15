Тигрица с тремя тигрятами попала в фотоловушку Анюйского нацпарка

«В этом году при содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF) парку предоставлены в пользование еще 60 фотокамер. Таким образом, мы сейчас собираем данные со 100 фотоловушек, расположенных парами на тигриных тропах», - говорит руководитель филиала «Анюйский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Степан Кириллин. - Не смотря на то, что полосатый узор на шкуре каждого тигра индивидуален, для точной идентификации особей необходимо получить чёткие фотографии животного с обеих сторон, так как окраска боков асимметрична»