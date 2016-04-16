БПК "Адмирал Трибуц" вернется на службу в июле обновленным

«Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Трибуц" в июле месяце текущего года возвратится в боевой состав Военно-морского флота после проведения ремонта и восстановления технической готовности на предприятии "Дальзавод", и продолжит выполнять задачи в составе Тихоокеанского флота. В настоящее время корабль проходит испытания», говорится в релизе Минобороны.