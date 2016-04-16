Роспотребнадзор даст общепиту прикурить

С приближением тепла и открытием летних площадок и веранд в кафе и ресторанах Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека начинает новую волну проверок соблюдения антитабачного закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как отмечают эксперты, пишут «Известия», предприниматели стараются обходить антитабачный запрет, в связи с чем уполномоченными органами в прошлом году было выявлено множество нарушений антитабачного законодательства. Поэтому, дабы упредить их в новом году, ведомство разослало соответствующий документ руководству региональных отделений Роспотребнадзора. В постановлении от 22 марта за подписью главы Роспотребнадзора Анны Поповой (документ есть в распоряжении «Известий») разъясняется, что все территории, помещения и объекты, относящиеся к предприятиям общепита, являются зоной, свободной от курения.
Курение же табака в специально выделенных местах на открытом воздухе, а также в изолированных помещениях, оборудованных вентиляцией, возможно лишь на судах дальнего плавания, при оказании услуг по перевозкам пассажиров, а также в помещениях общего пользования многоквартирных домов. И только. Для кафе и ресторанов подобные варианты не предусматриваются.
Что касается санкций, применяемых к нарушителям, то для частных предпринимателей размер штрафов колеблется от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц может составить от 60 тыс. до 90 тыс. рублей.
В Москве, по оценкам экспертов, антитабачный закон соблюдается в целом гораздо лучше, чем в регионах, где рестораторы чаще идут на поводу у курящих клиентов.
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков отметил, что своим письмом Роспотребнадзор перед началом летнего сезона напоминает территориальным управлениям о важности контроля в отношении организаций общественного питания, летних кафе, которые сейчас как раз устанавливаются на улицах городов.
Он также добавил, что курение запрещено и в нестационарных торговых объектах, что в полной мере относится и к нестационарным организациям общественного питания. Нестационарный торговый объект может считаться таковым, если в нем размещено оборудование, предназначенное для демонстрации товара, обслуживания покупателей, проведения денежных расчетов (барные стойки, витрины и т.д.)».
Прошлые годы показали, что ради привлечения клиентов рестораторы идут на всевозможные ухищрения, которые позволяют курить табак, не покидая заведение. Например, устанавливают лавочки или стулья для курильщиков у входа рядом с урной.
По мнению эксперта по вопросам потребительского рынка «Опоры России» Сергея Реброва, подобные ограничения, как и вообще любые запреты, наносят удар по бизнесу.
— Мне как человеку, который курит, хотелось бы, чтобы в ресторанах и кафе на уличных площадках были столики с пепельницами. Я считаю, что такая зона, организованная на свежем воздухе, никому бы не помешала. Да и рестораны не теряли бы курящих клиентов, — отметил он.
Антитабачный закон касается также и курения кальяна в общественных местах. Табак под запретом, в качестве «начинки» могут быть использованы только всевозможные фруктовые смеси, причем состав должен быть подтвержден соответствующей документацией.
Получить оперативный комментарий по поводу ужесточения контроля от Роспотребнадзора не удалось, однако в постановлении подчеркивается необходимость принятия исчерпывающих мер «по недопущению случаев нарушения норм» соответствующего закона. Таким образом, лето 2016 года в кафе и ресторанах объявляется полностью некурящим.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.