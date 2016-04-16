Роспотребнадзор даст общепиту прикурить

— Мне как человеку, который курит, хотелось бы, чтобы в ресторанах и кафе на уличных площадках были столики с пепельницами. Я считаю, что такая зона, организованная на свежем воздухе, никому бы не помешала. Да и рестораны не теряли бы курящих клиентов, — отметил он.