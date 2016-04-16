zr.media
ГлавноеВсе новости

Японию сильно потрясло

16 апреля 2016, 10:46
Число жертв землетрясения в Японии выросло до девяти

Число жертв землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в 1.25 (19.25 пятницы мск) в префектуре Кумамото на юге Японии, возросло до девяти человек, 760 госпитализированы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на телекомпанию NHK.

Днем раньше в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,5. Тогда также погибли девять человек, более 1000 госпитализированы. Как сообщили метерологи, земной толчок предварял более крупное землетрясение.

РИА «Новости» напоминают, что в 1.25 субботы (19.25 пятницы СК) в южной префектуре Кумамото в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7.3. Эпицентр землетрясения располагался в префектуре Кумамото. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Россия - Япония#Землетрясение#Оклахома землетрясение#Газопровод в Японию#США землетрясение#Энергомост в Японию#Япония#Дальний Восток#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56