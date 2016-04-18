Экономика России явно пошла на поправку

Взгляд БКС: Данные лучше ожиданий стали еще одним подтверждением постепенной стабилизации российской экономики. Мы ожидаем, что динамика промпроизводства и экономики в целом выйдут в плюс во 2-м полугодии, и подтверждаем наши прогнозы на 2016 г. – рост промпроизводства на 0.4% г/г и сокращение ВВП на 0.3% г/г., сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Новость: Объемы промышленного производства в России за март показали рост на 9.1% м/м и снижение на 0.5% г/г. В годовом сопоставлении результат оказался существенно лучше консенсус-прогноза (-1% г/г). По итогам 1К16 объемы промпроизводства сократились на 0.6% г/г, что стало лучшим квартальным результатом за последние 12 месяцев.
Факторы поддержки не изменились – добыча и пищепром. Поддержку промпроизводству в марте оказали те же два сектора, что и в предыдущем месяце: добывающая и пищевая промышленность. Объемы сектора добычи выросли на 4.2% г/г, при этом сокращение обрабатывающей промышленности (-2.8% г/г) оказалось наименьшим с февраля 2015 г. Сектор электроэнергетики показал небольшое снижение (-0.8% г/г) главным образом из-за более теплых погодных условий в этом году. Рост добывающего сектора по большей части стал следствием сильной динамики в нефтяном и угольном сегментах. В обрабатывающей промышленности существенный прирост в годовом выражении был зафиксирован в производстве мяса, рыбы, сыров, а также тканей и одежды. В остальных сегментах обрабатывающей промышленности по-прежнему наблюдается смешанная картина. Мы отмечаем сектор производства автомобилей, где объемы выпуска в марте снизились на 25.9% г/г, при этом объемы производства грузовиков выросли на 2.2%.
Анализ: Российская промышленность демонстрирует признаки постепенного восстановления третий месяц подряд. Однако для полного разворота тренда и начала роста может потребоваться еще 2-3 месяца. Мы ожидаем, что по итогам 2016 г. объемы промышленного производства вырастут на 0.4% г/г за счет, как мы ожидаем, существенного улучшения динамики во 2-м полугодии 2016 года.
Владимир ТИХОМИРОВ, главный экономист ФГ БКС, специально Газеты «Золотой Рог», Владивосток.