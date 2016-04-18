Экономика России явно пошла на поправку

Факторы поддержки не изменились – добыча и пищепром. Поддержку промпроизводству в марте оказали те же два сектора, что и в предыдущем месяце: добывающая и пищевая промышленность. Объемы сектора добычи выросли на 4.2% г/г, при этом сокращение обрабатывающей промышленности (-2.8% г/г) оказалось наименьшим с февраля 2015 г. Сектор электроэнергетики показал небольшое снижение (-0.8% г/г) главным образом из-за более теплых погодных условий в этом году. Рост добывающего сектора по большей части стал следствием сильной динамики в нефтяном и угольном сегментах. В обрабатывающей промышленности существенный прирост в годовом выражении был зафиксирован в производстве мяса, рыбы, сыров, а также тканей и одежды. В остальных сегментах обрабатывающей промышленности по-прежнему наблюдается смешанная картина. Мы отмечаем сектор производства автомобилей, где объемы выпуска в марте снизились на 25.9% г/г, при этом объемы производства грузовиков выросли на 2.2%.