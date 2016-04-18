Финансовые трудности приводят к раннему старению

Специалисты отобрали группу добровольцев, в которую вошли несколько сотен афроамериканок в возрасте от 20 до 40 лет. Они проанализировали их уровень дохода, а также установили биологический возраст этих женщин. Результаты исследования показали, что женщины со средним доходом до 4 тыс. долларов стареют быстрее, чем те их соотечественницы, которые зарабатывают в среднем 15 тыс. долларов.