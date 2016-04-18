Генеральное консульство КНДР переехало из Находки во Владивосток

- Сегодня Владивосток пополнился еще одним консульским учреждением, - отметил Игорь Пушкарёв. – Это подтверждает статус нашего города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уверен, что это новое здание генерального консульства создаст его сотрудникам все условия для плодотворной работы и новых свершений. Это событие – символ долгосрочного характера отношений стратегического партнерства между Россией и КНДР.