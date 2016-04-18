Минфин готов урезать бюджет-2016

В Минфине подготовили поправки в федеральный бюджет 2016 года, правда, в ведомстве пока так и не решили, вносить их весной или все же позже. Новые поправки в бюджет составлены исходя из средних цен на нефть в 40 долл. за баррель, что может оказаться слишком оптимистичной оценкой. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», если черное золото не подорожает, то правительству придется пойти на второй секвестр.