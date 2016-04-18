Праздник партии в Пхеньяне отпразднуют ядерным салютом

— В мае в Пхеньяне должен пройти съезд Трудов партии Кореи. Это всегда знаковое событие для страны. За всю историю КНДР таких съездов было всего четыре. Ядерное испытание похоже на попытку продемонстрировать гражданам военную и технологическую мощь КНДР, — рассказывает «Известиям» заведующий кафедрой Востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. — Ядерные достижения КНДР вызывают некоторое восхищение и подпитывают национальную гордость даже в Южной Корее.