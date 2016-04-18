Рубль опять тонет в нефти

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок после безрезультатного завершения переговоров крупнейших производителей нефти в Дохе. Вопреки ожиданиям оптимистов, участникам встречи не удалось достигнуть соглашения о заморозке объемов добычи нефти. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 года снижалась до $40,1 за баррель, что на 6,96% ниже уровня закрытия предыдущих торгов и является самым низким показателем с 8 апреля 2016 года.