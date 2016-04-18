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Рубль опять тонет в нефти

18 апреля 2016, 18:43
Доллар и евро взлетели более чем на 2 рубля на новостях из Дохи
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В России

После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро выросли более чем на два рубля, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Российская валюта слабеет на фоне падения нефтяных котировок после провала переговоров о заморозке объемов добычи в Дохе.

По данным РБК торги валютой на Московской бирже открылись 18 апреля 2016 года резким падением курса рубля. Через несколько минут после начала торгов курс доллара впервые с 7 апреля перевалил за 68 руб., достигнув на максимуме отметки 68,8 руб., что на 2,353 руб. выше уровня закрытия торгов 15 апреля.

Одновременно с этим курс евро достиг отметки 77,736 руб., что на 2,786 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок после безрезультатного завершения переговоров крупнейших производителей нефти в Дохе. Вопреки ожиданиям оптимистов, участникам встречи не удалось достигнуть соглашения о заморозке объемов добычи нефти. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 года снижалась до $40,1 за баррель, что на 6,96% ниже уровня закрытия предыдущих торгов и является самым низким показателем с 8 апреля 2016 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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