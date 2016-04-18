С 10 апреля увеличились штрафы за нарушения в ведении бухгалтерской отчетности

Теперь под грубым нарушением требований к бухучету теперь понимается: занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения данных бухучета; искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов; регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухучета; ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухучета; составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах бухучета; отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухучета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов. Документы бухучета хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.