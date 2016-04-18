Стало известно, за что еще придется заплатить владивостокцам

«За первый квартал текущего года административными комиссиями всех пяти районов нашего города было рассмотрено почти 1300 протоколов, - рассказывает начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Владивостока Сергей Шабаев. - Чаще всего под административное преследование попадают предприятия и организации, не уделяющие должное внимание санитарному состоянию на вверенных территориях, граждане, осуществляющие несанкционированную торговлю, и другие».