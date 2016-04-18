"Сумотори" потянуло к земле

Технохолдинг займется развитием сельского хозяйства в Приморье
Технохолдинг «Сумотори» нашел нового китайского инвестора, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Стороны договорились развивать не только «Приморское кольцо» и производство грузовых автомобилей, но и сельское хозяйство. Об этом генеральный директор компании Виталий Веркеенко рассказал по итогам визита официальной делегации в провинцию Цзилинь.
Группа компаний «Сумотори» представила на бизнес-форуме в Цзилине не только туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», но и ряд других проектов.
«Мы договорились о совместном производстве грузовых автомобилей с одним из крупнейших китайских производителей и даже успели совершить экскурсию на завод. Готов констатировать, что мы нашли достойных партнеров, с которыми будем довольно масштабно развивать не только «Приморское кольцо» и грузовое производство на базе техцентра, но также договорились о создании крупного проекта в области сельского хозяйства и животноводства», – сообщил руководитель группы компаний «Технохолдинг «Сумотори».
Виталий Веркеенко также отметил высокий уровень подготовки форума и поддержки властей, большой интерес китайских инвесторов к развитию приморских проектов и продуктивность переговоров.
«Скорость движения китайских партнеров удивляет – 25 апреля к нам уже прилетает группа проектировщиков и проектных менеджеров, которые готовы приступить к совместным работам», – добавил он.
Отметим, с 16 марта спортивно-туристический комплекс «Приморское кольцо» получил официальный статус резидента Свободного порта Владивосток. По словам руководителя технохолдинга, этот факт значительно увеличил интерес иностранных инвесторов к проекту.
Напомним, официальная делегация Администрации Приморского края под руководством вице-губернатора Сергея Нехаева посетила китайскую провинцию Цзилинь с бизнес-миссией по презентации инвестиционных возможностей края. Стороны обсудили интенсификацию работы пунктов пропуска, а также реализацию в Приморье революционных законов о Свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.