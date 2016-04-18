"Сумотори" потянуло к земле

«Мы договорились о совместном производстве грузовых автомобилей с одним из крупнейших китайских производителей и даже успели совершить экскурсию на завод. Готов констатировать, что мы нашли достойных партнеров, с которыми будем довольно масштабно развивать не только «Приморское кольцо» и грузовое производство на базе техцентра, но также договорились о создании крупного проекта в области сельского хозяйства и животноводства», – сообщил руководитель группы компаний «Технохолдинг «Сумотори».