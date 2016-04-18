Труд россиян стал дешевле труда китайцев

«Основной фактор — снижение себестоимости производства в России за счет девальвации рубля. Труд и накладные расходы стали значительно дешевле, чем у наших соседей», — рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Еще один фактор — страны Юго-Восточной Азии уходят от дешевых технологий, рабочая сила дорожает, и цены на их продукцию растут. По словам замминистра, российское производство в целом сравнялось по цене с китайским. В некоторых случаях оно оказалось даже дешевле на 10–15% азиатского. Другим преимуществом России Евтухов называет близость как к европейским, так и к азиатским рынкам сбыта. «У нас есть преимущество — это логистика. Компании, перенося производство в Россию, получают удобное транспортное плечо», — говорит он.