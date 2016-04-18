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Центробанк ввел временную администрацию в банке "БФГ-Кредит"

18 апреля 2016, 17:35
Обследовать финансовое состояние банка будут полгода
Сюжет
В России

Банк России ввел временную администрацию сроком на полгода в банке «БФГ-Кредит». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Банк России ввел временную администрацию в банке «БФГ-Кредит» сроком на шесть месяцев. Ее целью, говорится в пресс-релизе регулятора, является обследование финансового состояния банка.

Напомним, «БФГ-Кредит», средний по размерам активов частный московский банк, бизнес-интересы которого сосредоточены в регионах. При этом банк входит в сотню крупнейших по активам банков. Вклады физлиц составляли, по данным на 1 марта, 23 млрд руб., за февраль они снизились на 3%, с начала года — на 4,2%.

Основными бенефициарами банка «БФГ-Кредит» являются Юрий и Галина Глоцер (супруги), совместно контролирующие 45% долей в уставном капитале. Тамаре Хорошиловой принадлежит 19,5%, гражданину США Евгению Мафциру — 10%, 15,5% в капитале банка через кипрскую компанию «Фестория Консалтэнс Лимитед» контролирует Татьяна Сычева. Еще 10% через кипрскую компанию «Коса Холдингс Лимитед» контролирует Олег Решетников.

Banki.ru утверждают, что среди клиентов банка — «Первый канал», ВГТРК и информационное агентство «Россия сегодня».

Представитель ВГТРК отказался от комментариев. Представитель «Россия сегодня» заявил корреспонденту РБК, что у агентства нет счета в «БФГ Кредит». «Первый канал» пока не ответил на запрос РБК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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