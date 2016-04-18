Центробанк ввел временную администрацию в банке "БФГ-Кредит"

Напомним, «БФГ-Кредит», средний по размерам активов частный московский банк, бизнес-интересы которого сосредоточены в регионах. При этом банк входит в сотню крупнейших по активам банков. Вклады физлиц составляли, по данным на 1 марта, 23 млрд руб., за февраль они снизились на 3%, с начала года — на 4,2%.