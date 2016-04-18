Владимир Владимирович лично пригласил Галустяна во Владивосток

«Много лет назад бывал в Приморье, мы снимали там один из выпусков телепередачи "Алло, мы ищем таланты". Эта встреча до сих пор у меня в памяти. За последнее время там много нового, необычного произошло - появился громадный Дальневосточный федеральный университет. Хочется посмотреть, как сегодня выглядит Владивосток и показать его КВНщиками, которым, я уверен, интересно будет оказаться в этом городе и повстречаться с приморскими коллегами", - подчеркнул Александр Масляков.