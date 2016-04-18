Записаться на прием в Пенсионный фонд приморцы могут через Интернет

«Всю информацию о виде и размере пенсии, а также остальных социальных выплатах теперь можно узнать на сайте Пенсионного фонда. При этом у работающих пенсионеров в Личном кабинете есть дополнительная функция – возможность узнать размер пенсии, который они будут получать в случае прекращения трудовой деятельности», – сообщили в ведомстве.