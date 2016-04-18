Записаться на прием в Пенсионный фонд приморцы могут через Интернет

Оформить документы и направить обращение в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Приморью жители региона могут не выходя из дома, – через сайт ведомства или Единый портал государственных услуг.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте информатизации и телекоммуникаций, поход в Пенсионный фонд теперь стал необязательным – большинство услуг предоставляются ведомством в электронном виде.
«Всю информацию о виде и размере пенсии, а также остальных социальных выплатах теперь можно узнать на сайте Пенсионного фонда. При этом у работающих пенсионеров в Личном кабинете есть дополнительная функция – возможность узнать размер пенсии, который они будут получать в случае прекращения трудовой деятельности», – сообщили в ведомстве.
Напомним, с 2015 года благодаря электронному сервису «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР приморцы могут узнать о сформированных пенсионных правах, подать заявления на назначение пенсии, изменение способа ее доставки и т.п. В 2015 году такие заявления с помощью кабинета подали более 500 приморцев.
Еще один удобный вариант получения «пенсионных» услуг – через портал госуслуг.
Отметим, для получения государственных услуг в электронном виде жителям края необходима регистрация на Едином портале госуслуг.
Отметим, на едином портале жители края могут дополнительно воспользоваться широким спектром госуслуг – оформить паспорт, загранпаспорт, ИНН, СНИЛС, получить охотничий билет, зарегистрировать недвижимое имущество или автомобиль, записать ребенка в школу или детский сад и многое другое.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.