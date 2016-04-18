zr.media
ГлавноеВсе новости

Записаться на прием в Пенсионный фонд приморцы могут через Интернет

18 апреля 2016, 16:10
Также едином портале госуслуг жители края могут оформить паспорт, загранпаспорт, ИНН, СНИЛС

Оформить документы и направить обращение в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Приморью жители региона могут не выходя из дома, – через сайт ведомства или Единый портал государственных услуг.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте информатизации и телекоммуникаций, поход в Пенсионный фонд теперь стал необязательным – большинство услуг предоставляются ведомством в электронном виде.

«Всю информацию о виде и размере пенсии, а также остальных социальных выплатах теперь можно узнать на сайте Пенсионного фонда. При этом у работающих пенсионеров в Личном кабинете есть дополнительная функция – возможность узнать размер пенсии, который они будут получать в случае прекращения трудовой деятельности», – сообщили в ведомстве.

Напомним, с 2015 года благодаря электронному сервису «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР приморцы могут узнать о сформированных пенсионных правах, подать заявления на назначение пенсии, изменение способа ее доставки и т.п. В 2015 году такие заявления с помощью кабинета подали более 500 приморцев.

Еще один удобный вариант получения «пенсионных» услуг – через портал госуслуг.

Отметим, для получения государственных услуг в электронном виде жителям края необходима регистрация на Едином портале госуслуг.

Отметим, на едином портале жители края могут дополнительно воспользоваться широким спектром госуслуг – оформить паспорт, загранпаспорт, ИНН, СНИЛС, получить охотничий билет, зарегистрировать недвижимое имущество или автомобиль, записать ребенка в школу или детский сад и многое другое.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Интернет#Окружной Пенсионный фонд России по ХМАО-Югре#Изоляция интернета#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56