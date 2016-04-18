Жителям Владивостока откроют дополнительные возможности материнского капитала

«Средства материнского (семейного) капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, расширение жилплощади, - отмечает Наталья Шестак, начальник сектора по работе с партнерами и ипотечного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк. – В ходе бесплатного семинара мы расскажем, как воспользоваться средствами сертификата при оформлении жилищного кредита».