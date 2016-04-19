20 лет на службе ПБТФ

Председатель совета директоров Преображенской базы тралового флота Сергей Саксин - об ответственности топ-менеджера и о том, что он хотел бы донести до властей, принимающих решения в отрасли В 2016 году исполняется 20 лет с того момента, как финалист Бизнес-Премии Приморского края в номинации «Менеджер года» Сергей САКСИН, председатель совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота», пришел работать на предприятие. По его признанию, работа в компании дала ему очень много - расширила его кругозор, отточила управленческие навыки, позволила построить отличную карьеру. И, возглавив совет директоров ПБТФ, он, со своей стороны, отдает ей в ответ, делая все, для того чтобы предприятие сохраняло высокую конкурентоспособность и позицию одного из лидеров рыбной отрасли Дальнего Востока, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Выпускник ДВГУ по специальности «юриспруденция» Сергей Саксин и предположить не мог, что его профессиональная деятельность будет связана с рыбным хозяйством. Он пришел работать в компанию в 1996 году на должность инженера по реализации. Принял предложение помочь наладить работу коммерческого отдела, думая, что это ненадолго. Но в итоге сам не заметил, как задержался в этом бизнесе на 20 лет. Страна активно вступала в эпоху рыночной экономики, и предприятие нужно было переводить на новые рельсы. Дело осложнялось тем, что рыбодобывающий бизнес был в то время сложным и проблемным: просроченная дебиторская задолженность, отсутствие живых денег при расчетах, запутанные бартерные схемы. Работы у молодого специалиста было много - урегулировать отношения с иностранными агентами, получить деньги за отгруженную продукцию, вовремя распознать и предотвратить мошенничество... Судя по всему, у него это отлично получалось, поскольку через шесть лет с момента прихода на предприятие он уже возглавил филиал компании в Москве. В 2006 году он был избран членом совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота», а в 2009-м возглавил его. Его профессиональная деятельность получила и высокую внешнюю оценку - он был удостоен знака отличия Приморского края «Морская звезда» и медали 2-й степени «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России». Ответственность - не бремя, а испытание Коллеги из ПБТФ отмечают, что Саксин никогда не боялся ответственности. Он из тех, кто относится к ней не как к бремени, а как к вполне себе нормальному испытанию, с которым топ-менеджер обязан справляться. Он знает, о чем говорит. Временами под его управлением находилось до 2500 сотрудников, а решения, которые он был вынужден принимать в интересах компании, были не всегда популярными, например, это касалось перехода на новые типы судов. «Компании тогда пришлось отказаться от некогда сильного актива - плавзаводов, что оказалось очень болезненным для части коллектива, - вспоминает Сергей Владимирович. - И хотя все затраты на переобучение экипажей, которым предстояло теперь работать на других типах судов, мы взяли на себя, людям, проработавшим десятки лет на плавбазах, было сложно перестроиться, и по-человечески это понятно. Но это было необходимо, чтобы компания не провалилась в яму. Это был очень сложный период, за которым последовало и обновление флота, и переход к другой стратегии промысла, но мы справились». Сегодня, в год своего 86-летия, Преображенская база тралового флота прочно стоит на ногах. Для того чтобы нарастить и оборотную массу, и капитализацию компании, руководство работает над развитием аквакультурного комплекса, рассматривает возможность строительства рыборазводного завода, планирует заказать серию новых современных судов для промысла сайры и других неодуемых объектов. Экспертный взгляд В качестве эксперта рыбодобывающей отрасли Сергея Саксина регулярно включают в различные рабочие группы и профессиональные объединения федерального значения, где он пытается донести до тех, кто принимает судьбоносные для отрасли решения, что на самом деле происходит внутри рыбодобывающей сферы и какие именно меры могут привести к конструктивным изменениям. «Прежде всего, очень хочется изменить отношение власти к рыбакам, - говорит Сергей Владимирович. - До сих пор в правительственных кругах существует весьма предвзятое мнение о деятельности предприятий, работающих в отрасли, мол, вы же эту рыбу не сеете, не пашете, в отличие от компаний агропромышленного сектора, которым, чтобы добиться результата, нужно приложить серьезные усилия, - вы просто существуете на государственном ресурсе. В ответ на это я всегда предлагаю вспомнить сказку о золотой рыбке. Во времена ПУШКИНА и с экологией все было в порядке, и народонаселение куда меньше, и то старик три раза забрасывал невод, прежде чем поймал одну (!) рыбу. Те, кто думают, что рыбодобыча - это очень просто, глубоко заблуждаются. Она требует и больших финансовых вложений, и мощной производственной базы, и надежного кадрового состава. Второй момент. Сегодня очень мощно муссируется одна и та же тема - рыба должна быть дешевой, зарплата рыбаков - расти, а рыбацкие предприятия - платить больше налогов. Приводить все эти требования к единому знаменателю - все равно, что пытаться из одной шкуры сшить семь шапок. Хотите, чтобы снизилась стоимость рыбопродукции - нам придется снижать зарплату тем, кто ее добывает, и, как следствие, налогооблагаемая база тоже сократится. Хотите, чтобы увеличилась зарплата рыбаков - мы должны будем увеличить стоимость рыбы. Хотите, чтобы мы еще больше платили налогов - тогда мы вынуждены поднять цены на продукцию ... Столь же неоднозначны и призывы поставлять больше рыбы на российский берег. Мы-то готовы - спроса нет. Культура потребления рыбы в России недостаточно развита, кто бы что ни говорил, и большинство наших соотечественников между рыбой и мясом всегда выбирают мясо. На днях присутствовал на расширенной коллегии Росрыболовства, спрашивал в кулуарах чиновников, выступающих за то, что потребление рыбы на душу населения в стране должно расти, - а вы-то сами едите минтай? - Нет. - А ваши родственники, друзья? - Тоже нет. Ну так о чем здесь можно говорить? Мы полностью разделяем стремление властей иметь здоровую нацию, так давайте начнем с малого и для нужд армии, флота, детских учреждений и прочих структур, для которых производятся госзакупки, будем приобретать не искусственно разведенную рыбопродукцию из Юго-Восточной Азии, а ту, что добывают российские рыбаки, и не у посреднических структур, а напрямую у производителей. Тем самым снизится ее стоимость, увеличится спрос и начнет формироваться культура потребления. Потребители на деле убедятся в том, что пусть порой по органолептическим свойствам наша рыба менее привлекательна, чем искусственно выращенная, но уж более полезна, это точно». Перспективная марикультура К личной заслуге Сергея Саксина относят и создание новой модели экономического развития ПБТФ, которая была разработана по его инициативе еще в 2009 году. Она включает и обновление флота, и модернизацию имеющихся производственных мощностей, и увеличение доли глубокой переработки сырья, а также активизацию марикультурной деятельности. «Марикультурой предприятие занимается уже давно, мы даже построили совместно с ТИНРО-центром первый в России завод по воспроизводству трепанга, который до сих пор содержим, несмотря на отсутствие экономической целесообразности, пытаемся наработать опыт развития марикультуры в условиях наших морей, отличающийся от опыта ЮВА. Помимо этого, выращиваем морскую капусту, гребешок, морского ежа, но, к сожалению, основной рынок сбыта этих культур - по-прежнему не Россия, и вновь по той же причине - отсутствии культуры потребления многих позиций». Тем не менее принятые компанией меры позволили увеличить и площадь товарного выращивания морских биоресурсов, и ежегодный прирост этой продукции. Более того, благодаря ПБТФ в естественную среду обитания было высажено около двух десятков миллионов особей дальневосточного трепанга, который в какой-то момент находился на грани исчезновения в результате браконьерского промысла. Инвестиционная программа ПБТФ предусматривает финансирование дальнейшего развития марикультурной деятельности в части реконструкции морских гидробиотехнических сооружений и береговой инфраструктуры. Планы предприятия, по словам Сергея Саксина, также связаны с совершенствованием производственной базы, обновлением флота, освоением новых видов промысла. А свою задачу председатель совета директоров компании видит в том, чтобы находить эффективные стратегические решения, которые позволят ПБТФ не только сохранять завоеванные за 86 лет плодотворного труда позиции в рыбной отрасли региона, но и продемонстрируют ее возможности как очень современного, мобильного и динамичного игрока рынка. Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.