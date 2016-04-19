Государственные услуги становятся доступнее для предпринимателей

«Возможности, которые перед предпринимателями открывает портал госуслуги, расширяются постоянно, - говорит руководитель автосервиса из Уссурийска Никита ЖИГАЙЛОВ. - Теперь мне не нужно ходить в государственные органы для получения различных справок и документов несколько раз, я могу составить свою заявку на портале и ждать приглашения, в том числе и в госорганы, которые находятся во Владивостоке. Это очень экономит время, которое предприниматель может потратить на более важные и нужные дела».