Капремонт вступает в новый сезон

В этом году в Приморье отремонтируют больше многоквартирных домов, чем в прошлом, за те же деньги Проблемы капремонта сегодня рассматриваются на самом высоком уровне. Сегодня более 1 млрд кв. метров жилищного фонда в стране (фактически половина) нуждается в качественном ремонте, рассказал Президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ответов на вопросы граждан в ходе «прямой линии». Глава государства напомнил, что в прошлом году на капремонт жилья собрали 97 млрд рублей, а контрактов заключили на 25 млрд рублей. То есть 70 млрд рублей зависло. В том, как обстоят дела в Приморье, разбирался корр. Деловой газеты «Золотой Рог». Как выяснилось, собираемость платежей в Приморье одна из лучших по России. По словам и.о. гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Дениса ГОРОВЧУКА, этот показатель в регионе по итогам прошлого года в целом составил 85%, а по физлицам – 89%. В январе этого года квитанции оплатили уже 89,2% граждан. То есть программа капремонта, запланированная на 30 лет вперед, и исполнительная для нее госструктура пользуются серьезными доверием и поддержкой. Приморцы уже привыкли и понимают необходимость взносов, которые сейчас полностью покрывают плановые затраты капремонта МКД (многоквартирных домов). Сказалась, конечно, и разъяснительная работа со стороны Фонда, администрации Приморского края, федеральных властей. И доказательства - в большей степени не словами, а реальными делами. Первые объекты уже сданы «Мы полностью выполнили обязательства 2015 года, и уверен - выполним и в 2016 году. Первые объекты программы капремонта МКД этого года уже сданы, и сдача продолжается», - отметил руководитель краевого Фонда капремонта. В 2016 году в крае намечено отремонтировать более 400 МКД, притом что годом ранее программой было охвачено 309 объектов, из которых ее региональным оператором исключительно на собранные им средства было отремонтировано 272. Остальные программные МКД ремонтировались самими муниципалитетами на основании судебных решений и на средства граждан, которые аккумулировались ТСЖ и пр. на соответствующих отдельных счетах капремонта. Предстоящий капремонт МКД этого сезона будет вестись в 30 муниципальных образованиях края. В их число впервые вошли отдаленные Пожарский, Тернейский и Лазовский районы. К 9 марта с прошедшими конкурсный отбор подрядчиками работ был заключен уже 181 договор подряда, чуть более – готовилось к подписанию, и по 65 объектам продолжалась подготовка документации на строительно-монтажные работы. К началу марта уже была определена компания, которая будет вести во Владивостоке капремонты этого года домов-памятников архитектуры. Заключен договор на подготовку проектно-сметной документации по таким объектам. Специфика работы с этими объектами в том, что помимо Фонда они контролируются и департаментом культуры Приморского края. Соответственно удлиняются процессы согласования и окончание работ. Наиболее частым видом капремонта этого года будет ремонт кровель. Обновление коснется крыш 378 МКД. Свыше двухсот домов затронет фасадный ремонт, в 62-х заменят отслужившие свой срок лифты. Помимо этого будут производиться капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, замена электросетей. Однако два вида наиболее дорогостоящих работ из перечня этого года исключены, поскольку затраты на них сборами пока не покрываются. По итогам прошлого года региональный оператор собрал 1,3 млрд рублей платежей. Из них на ремонт пошло 1 млрд 50 млн. Остальные средства в размере 20%, как сказал руководитель Фонда, обеспечивают финансовую устойчивость регионального оператора в случае, если собственники принимают решение об изменении способа формирования фонда капремонта дома – тогда им переводится соответствующая часть денег. Финансирование капремонта в 2016 году останется на уровне предыдущего года. Это объясняется тем, что размер платежей на этот год остается прежним, хотя на будущий год возможно изменение, но пока изменение тарифа в установленном порядке не рассматривалось. А других источников пополнения Фонда на сегодня нет. С должниками ведется работа Недобор 15% платежей не повлиял на цифры выполнения плана ремонта 2015 года. Но в прошлом году на рынке строительных услуг произошло заметное удорожание, которое коснулось и по капремонта. Поэтому повышение собираемости платежей очень актуально, и Фонд капремонта настойчиво ведет претензионную работу. Особенно серьезной остается проблема неплатежей по МКД, относящимся к федеральным ведомствам. Главный должник перед Фондом – Минобороны РФ. Среди муниципальных должников – города Лесозаводск и Фокино. Работа через суды с неплательщиками идет уже не только с юрлицами, но и с гражданами, которые уклоняются от своего общественного долга по капремонту. При этом есть понимание, что для некоторых наиболее бедных категорий населения новый платеж заметно усиливает нагрузку на семейный бюджет. Закон позволяет регионам определять категории граждан, которым затраты на платеж по капремонту могут быть компенсированы. Но на территории Приморья порядок предоставления этих компенсаций пока не установлен. Когда он появится, то этими вопросами будет заниматься департамент труда и социального развития Приморья. Для тех же, кто в состоянии платить – это норма закона. Статья 158 Жилищного кодекса РФ обязывает собственника помещения в МКД оплачивать все требующиеся платежи, в том числе и капитальный ремонт. Растет информирование Программа капитального ремонта МКД и план реализации программы по годам общедоступны. Они размещены на сайте департамента градостроительства Приморья. Соответствующие ссылки есть и на сайте Фонда капремонта Приморского края. Любой, кто интересуется сроками ремонта своего дома, может найти его в программе и ознакомиться с интересующими сведениями. Недавно на сайте Фонда были размещены текст заявления и инструкция по регистрации личного кабинета плательщика. Собственник через личный «кабинет» получит возможность смотреть историю платежей по своей квартире или дому, распечатать квитанцию, провести онлайн-платеж, ознакомиться с текущей итоговой информацией о своем многоквартирном доме, включая общее количество платежей и сумму сборов. По поручению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО специалистами разрабатывается еще ряд электронных приложений, которые улучшат обратную связь Фонда и собственников МКД. Объектов программы стало меньше Изначально в краевой программе капремонта было около 12 тыс. МКД. К этому году их количество уменьшилось примерно до 11 тыс. Из нее были исключены ветхие и аварийные объекты, которые по своему техническому состоянию уже не подлежат капремонту, и объекты, не отвечающие требованию «многоквартирные». Руководитель Фонда отметил, что это сокращение объектов объяснимо еще и тем, что органы местного самоуправления теперь более ответственно подходят к перечням своих домов, которые включаются в программу капремонта очередного года. Идет актуализация базы данных программы. По многим домам вносятся недостающие технические характеристики. Влияние органов самоуправления на корректировку программы на предстоящие годы усиливается. И Фонд стремится к еще большему его усилению, поскольку люди, живущие в муниципальных образованиях, к которым с вопросами капремонта обращаются собственники, лучше понимают жалобы и проблемы своих МКД. И они, например, имеют возможность перенести срок капремонта дома, построенного в 1930 году, на более ранний. В 2015 году в электронную базу краевой программы капремонта дважды вносились актуальные изменения, что позволило всем органам самоуправления края заполнить в программе остававшиеся «белые поля» домов по техническим характеристикам. Есть контроль и гарантии По сути, заказчиком ремонта дома является собственник, который там живет. Сегодня присутствие в комиссии по приемке работ собственника – это серьезный рычаг воздействия на подрядчика, чтобы не было причин для замечаний. Без подписи члена комиссии Фонд не производит подрядчикам оплату. Получается, подрядные организации проводят капремонты за свой счет и напрямую заинтересованы сделать их качественно, чтобы заработать деньги. Однако, замечания собственника к подрядчику должны быть обоснованы. Для того чтобы собственники МКД имели в комиссии своего представителя, надо, чтобы они сами активно принимали решения о проведении капремонта. Собственникам тех домов, которые вошли в план капремонта 2016 года, Фондом заранее были направлены уведомления об этом. Получив их, собственники МКД должны были общим собранием и двумя третями голосов принять решение о проведении капитального ремонта дома и направить протокол решения в Фонд. По 111 МКД, включенным в план этого года, Фонд уже получил такие протоколы. Соответственно, их собственники будут представлены в комиссиях по приемке и смогут быть основными контролерами проводимых работ. Если в установленный срок решения собрания собственников о ремонте дома не поступит в Фонд и его вместо них примет орган местного самоуправления, то в приемочную комиссию этого объекта собственники уже не войдут. Судя по активности собственников в этом году, решать за них вопрос капремонта будут в редких случаях. Повышается активность в вопросах капремонта и управляющих компаний. В июле прошлого года согласно изменениям в Жилищный кодекс РФ в комиссии по приемке работ капремонта МКД стали включать и их представителей, которые тоже серьезно заинтересованы в качестве работ. Как особо отметил руководитель Фонда, на этапе, когда ремонтники на объекте, претензии к подрядчику могут быть рассмотрены этой структурой, имеющей свой отдел технадзора. Если же претензии возникнут после завершения работ, то конфликт может рассматриваться через экспертизу. При этом на выполненные им объемы подрядчик несет гарантийные обязательства в течение пяти лет. И уже есть примеры, когда собственники обращаются по этим гарантиям, и подрядчики исправляют свои ошибки. КСТАТИ Начали в хорошем темпе Благодаря тому, что по многочисленным объектам, ремонтируемым в рамках краевой программы многоквартирных жилых домов, были заранее проведены конкурсы среди подрядчиков, уже к 1 апреля строители работали более чем на ста зданиях. По данным регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, по капремонт в настоящее время ведется уже в половине муниципальных образований края: в городах Арсеньеве, Большом Камне, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, в поселках Восток, Горные Ключи, Новый, Пограничный, Раздольное, Славянка, Смоляниново, Тавричанка, Терней, Хороль, Ярославский. В большинстве ремонтируемых МКД ведутся работы по замене кровель. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.