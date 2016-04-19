Китай поделится чудом

Тема переноса китайских производств на Дальний Восток вызвала бурную дискуссию среди населения региона Накал дискуссии по вопросу переноса китайских производств на Дальний Восток России деловая газета «Золотой Рог» наблюдала и на собственном сайте Zrpress.Ru, где всю неделю велись настоящие баталии противников (преимущественно) и редких сторонников этой идеи. Разброс мнений от ярого неприятия этой идеи до скромной надежды. «Эти разговоры о китайских инвестициях с 90-х идут. То затухают, то разгораются. Ни по одному серьезному проекту не договорились еще. Если китайцев что-то и интересует, то это природные ресурсы. А рабочая сила здесь дешевле не будет», - считает один из посетителей сайта. «Давно пора. Китайцы хоть дороги нормальные построят, если в глубинке землю раздать», - спорит с ним другой «эксперт». «Ну, а что мы молча наблюдаем, как нас собираются уничтожить? Нужно подыматься всем миром и протестовать против гибельной политики сдачи Дальнего Востока Китаю!!!» «Вот размещайте у себя в Москве, и так уже загадили все Приморье». Собственно вся дискуссия в этом духе. Вот и подумаешь, чего же мы хотим-то? Инвестиций, в которые не верим? Новых проектов, которые с танцами и бубнами дальневосточные регионы уже многие годы презентуют на разных международных площадках? Похоже, мы хотим, как говорится, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Вполне разумное желание, но главное, чтобы страх подавиться не убивал на корню желание все-таки что-нибудь съесть. Иначе ведь можно так и остаться при своих интересах. Откуда ветер? Притом что тема привлечения прямых китайских инвестиций в создание на территории Дальнего Востока производств в последние годы не сходит с повестки дня федерального правительства, а Минвостокразвития в ней - передовой отряд, волну тревоги вызвало рядовое, казалось бы, сообщение ведомства об очередных переговорах на эту тему с китайскими чиновниками. На этот раз директора департамента Минвостокразвития Рустама МАКАРОВА с директором Департамента развития промышленности Северо-Восточных провинций КНР Государственного комитета по развитию и реформе КНР Чжоу ЦЗЯНЬПИНОМ. Речь шла об инициативе Китайской Народной Республики по экспорту производственных мощностей в 12 приоритетных отраслях экономики: строительной индустрии, металлургии, энергетике, машиностроении, судостроении, химической промышленности, текстильной промышленности, цементной промышленности, сфере телекоммуникаций, в сельском хозяйстве. Договоренность о возможном переводе китайских предприятий на территорию Дальнего Востока была зафиксирована в Меморандуме о взаимопонимании по укреплению российско-китайского регионального, производственного и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке, который подписал в Пекине министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Все переговоры прошли в традиционно многообещающей форме: китайская сторона выразила готовность активно привлекать частные и государственные компании к реализации подобных проектов. Минвостокразвития пообещало, что новые предприятия, создаваемые в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, получат существенные налоговые льготы и административные преференции. «Грязные» слова Во всей этой официальной повседневности сообщения наши читатели сразу выцепили несколько ключевых слов; «металлургия», «химическое производство», «цементная промышленность». Что и говорить, иметь под боком эти производства вряд ли кто из обывателей захочет. Да и состояние экологии в китайских городах - наглядный повод для тревоги. Сегодня наши соседи усердно, но пока не очень успешно борются с экологическими последствиями индустриализации. Но нельзя не признать и тот факт, что современные производства – это уже другой уровень безопасности, и вряд ли может идти речь о размещении на российской территории заведомо грязных производств. Минвостокразвития поспешило с разъяснениями: грязным производствам нет и не может быть места на Дальнем Востоке. Заверив при этом, что «взаимодействие Минвостокразвития России с ГКРР Китая базируется на взаимопонимании по следующим вопросам: 100% соблюдение российского законодательства, не менее 80% – российская рабочая сила, безусловный приоритет российских поставщиков и подрядчиков». «Российское экологическое законодательство - одно из самых строгих в мире, - комментирует Рустам Макаров. - Ни один проект, который не соответствует экологическим нормам, не может реализовываться по определению. Грязным производствам нет и не может быть места на Дальнем Востоке». По его словам, китайская сторона в рамках инициативы по экспорту промышленных производств не рассматривает эксклюзивно российский Дальний Восток. «Рассматриваются различные юрисдикции с точки зрения географического положения, транспортной-логистической доступности, конкурентоспособности условий инвестирования и ведения бизнеса. Очевидно, что по ряду параметров у Дальнего Востока выигрышное положение». ТОРы, СПВ - не эксклюзив Дальний Восток обладает несомненными конкурентными преимуществами - избитая и затасканная фраза. Но как долго мы сможем греться этим посылом? Да, выгодное географическое положение, да, ресурсы, да, земля и чистая вода. И этим можно бесконечно долго гордиться. Но хочется иметь и хорошие рабочие места с достойной зарплатой, и благоустроенные города. Стоит ли так опасаться переноса на российскую территорию китайских предприятий, которые, кстати, из соображений собственной выгоды давно уже разбрелись по всему свету. Наши предложения в части территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток отнюдь не эксклюзив. За инвестиции в мире идет настоящая борьба. Кстати, заходят ли переезжать к нам китайские предприятия – это большой вопрос. Тут, как говорится, сколько ни говори «интерес есть», до реальных масштабных проектов нужно дойти. Желательно, не спотыкаясь. Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.