Китай раскатал губу до Луны

— Ракетные двигатели и ЭКБ увязаны воедино, потому что в этих пунктах речь идет об обмене технологиями, а в остальных случаях просто о взаимодействии на более тесном уровне, — говорит собеседник «Известий» в «Роскосмосе». — Китайские партнеры хотят получить у нас не просто сами кислород-керосиновые ракетные двигатели, но и технологии их производства. А в обмен предлагают технологии производства ЭКБ категории Space для использования в космических аппаратах. Честно говоря, пока нам этот обмен не представляется равноценным. Россия — признанный лидер в области жидкостного двигателестроения, наши двигатели покупают американские компании. А китайцы, при всем уважении, пока не смогли скопировать самые продвинутые американские разработки. Некоторые кристаллы для ЭКБ не умеют выращивать в Китае до сих пор, особенно это касается ПЛИС (программируемые логические интегральные микросхемы), АЦП (аналого-цифровой преобразователь), фотоприемных матриц. В области сверхчастотного излучения китайцы американцев уже догнали, а местами и обошли, но тут надо сказать, что и российские институты по части СВЧ всегда были сильны. Поэтому пока достаточных резонов для обмена мы не видим.