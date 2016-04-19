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Нацпарк планетарного значения
19 апреля 2016, 15:00
Особо охраняемая природная территория "Национальный парк Бикин" вошла в предварительный Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
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