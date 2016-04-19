Новый инструмент для малоэтажного строительства

В Приморье принято принципиальное решение о преобразовании Приморского ипотечного агентства в краевую Корпорацию развития жилищного строительства. Она станет помогать муниципалитетам формировать земельные участки, проводить на них землеустроительные работы и обеспечивать подготавливаемые к застройке территории коммунальной и транспортной инфраструктурой, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Корпорация, в частности, будет заниматься и предоставлением земельных участков под малоэтажное строительство. При этом рассматривается два варианта их предоставления. Первый, как сказал вице-губернатор Олег ЕЖОВ, под строительство сетей и инфраструктуры. Для этого предполагается выделять корпорации бюджетные деньги на возвратной основе, а второй - формирование земельных участков для предоставления на бесконкурсной основе. На выездном заседании администрации края в Партизанске было отмечено, что в рамках Приморского ипотечного агентства накоплен большой объем типовых проектов, инженерных и инфраструктурных решений, и это позволит коренным образом изменить подход к выдаче земли и снизить стоимость подготовленного к строительству индивидуального жилья земельного участка. Деятельность корпорации должна сделать малоэтажное жилищное строительство в крае настоящим драйвером роста экономики и стимулировать граждан с невысокими доходами переориентироваться на малоэтажное строительство, позволяющее проводить типовую, но качественную жилую застройку. Корпорация также продолжит и такую важную для жилищного строительства деятельность, как обеспечение участников программы «Жилье для российской семьи» социальными кредитами. К настоящему времени в Приморье уже выданы займы на сумму свыше 85 млн рублей. И возможностями ипотеки с господдержкой в крае воспользовались уже сотни семей. Сегодня на балансе Приморского ипотечного агентства на цели ипотечного кредитования находятся более 100 млн рублей, а до конца года эта сумма увеличится в пять раз и позволит обеспечить социальной ипотекой всех желающих. При этом процентная ставка для участников программы «Жилье для российской семьи» сейчас составляет 11,5%. Но кроме них социальная ипотека распространяется уже и на приобретение квартир на вторичном рынке жилья. Ею могут воспользоваться и другие категории граждан - семьи с двумя детьми, многодетные, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, работники ВПК. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.