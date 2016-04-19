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От импортозамещения - к экспорту товаров made in Primorye

19 апреля 2016, 09:00
Центр развития экспорта Приморского края помогает приморским предпринимателям вывести свою продукцию на внешние рынки

Центр развития экспорта Приморского края помогает приморским предпринимателям вывести свою продукцию на внешние рынки Приморский бизнес сегодня не только активно производит различные товары, продвигая их на региональный и российский рынки, но и все чаще строит стратегию своего развития, ориентируясь в том числе и на мировую конъюнктуру – активность предпринимателей, желающих вывести свою продукцию за рубеж, в последнее время значительно возросла, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Для поддержки и развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» в 2013 году был создан Центр развития экспорта. За два года работы Центр уже оказал значительную помощь предпринимателям в продвижении товаров, произведенных в Приморье, на внешний рынок, и готов тиражировать истории успеха. О том, что уже достигнуто и каковы перспективы развития экспортного направления, в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор Центра развития экспорта Сергей КАЗАКОВ. - Сергей Михайлович, Центр развития экспорта был создан в 2013 году. Какие основные задачи он призван решать? - Центр оказывает поддержку в области обеспечения доступа приморских компаний на рынки зарубежных стран, снятия существующих барьеров для доступа на новые рынки и продвижению идеи импортозамещения среди малых и средних предприятий. Мы стремимся к партнерским отношениям, сотрудничеству и укреплению постоянных связей и с теми, кто уже попробовал свои силы и достиг каких-то результатов, и с теми, кто делает первые шаги в этом направлении или только задумывается о новых возможностях. Мы готовы и хотим делиться знаниями, технологиями и опытом. - Какие конкретные меры поддержки могут получить предприниматели в Центре? - Предприниматели Приморского края, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства независимо от того, экспортоориентированные они или нет, могут получить широкий спектр услуг. В рамках своей деятельности Центр помогает в поиске и установлении деловых контактов с иностранными и российскими компаниями, содействует выходу на международные рынки. Помимо этого, Центр организует бизнес-миссии, выставки, конференции, биржи контактов, семинары и курсы повышения квалификации участников внешнеэкономической деятельности. Если к нам обратится предприниматель с просьбой перевести его сайт на иностранные языки – поможем и в этом. Также специалисты Центра ответят на вопросы, касающиеся программ и проектов по поддержке малого и среднего бизнеса, проконсультируют в вопросах коммерческой деятельности, окажут такие услуги, как экономический и правовой консалтинг, маркетинговое сопровождение деятельности, помощь в сертификации товаров и услуг. - Эти услуги оказываются на безвозмездной основе? - Да, и это хочется отметить особо: все наши услуги для представителей приморского бизнеса являются бесплатными. - Бизнес из каких отраслей особенно заинтересован в экспорте? - Согласно официальным данным таможенной статистики наибольший удельный вес в общем объеме экспорта составляют минеральные продукты, прежде всего топливно-энергетические товары. Вторая основная группа экспорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Наибольшую долю в этой группе имеет рыбопродукция. Третье место в общем объеме экспорта составляет древесина. Основные торговые партнеры (по мере убывания объемов экспорта) – это Китай, Корея, Япония, США и Канада, при этом доля Китая составляет почти 50%. Среди клиентов Центра есть представители практически всех этих групп, но в большинстве своем мы работаем с представителями малого и среднего бизнеса края по таким направлениям как рыбопродукция, продукция крестьянско-фермерских хозяйств (мёд, дикоросы), биологически активные добавки (настойки, сиропы), вода и напитки, кондитерские изделия, мороженое и т.п. Как правило, наше сотрудничество начинается с того, что предприниматели обращаются к нам за консультацией, потом мы помогаем с оформлением различных документов и сертификатов. На следующем этапе содействуем в продвижении продукции на различных международных выставках, сопровождаем заключение экспортного контракта. Активно работая с предпринимателями по продвижению их продукции на внешний рынок, Центр решает еще и довольно злободневную проблему «серого экспорта». Дело в том, что в настоящее время мы наблюдаем значительное число нерегистрируемых внешнеторговых операций без оформления соответствующих документов. Это влечет за собой как проблемы с качеством продукции, так и влияет на официальные отгрузки законопослушных экспортеров. Поэтому мы намерены еще больше внимания уделять разъяснительной работе с предпринимателями, направленной на снижение числа таких сделок. - Можете поделиться конкретными историями успеха? - За прошедший год при поддержке Центра было проведено значительное число различных мероприятий – международных выставок, бизнес-миссий, конференций, семинаров, круглых столов по различным вопросам предпринимательской деятельности, в том числе и внешнеэкономической. Итогом такой работы стало заключение 20 экспортных контрактов субъектами малого и среднего бизнеса Приморского края с иностранными партнерами на поставку различных товаров из Приморского края. Если говорить в абсолютных цифрах, то всего за поддержкой к нам обратилось более 5,5 тысяч предпринимателей: именно столько консультаций мы предоставили в прошлом году. В своем активе мы имеем 857 приморских компаний-партнеров. - Как строится работа с иностранными партнерами? Какие страны проявляют наибольший интерес к работе с приморскими предпринимателями? В какой продукции заинтересованы? - Центр тесно сотрудничает по вопросам поиска иностранных партнеров с различными организациями как российскими, например, Торговыми представительствами России за рубежом, так и с представителями иностранных организаций в России (KOTRA, JETRO). У нас довольно обширная база предпринимателей Приморского края, и в случае, если к нам обращается иностранная компания, заинтересованная в продукции приморского производства, Центр помогает компаниям двух стран установить деловой контакт, вплоть до предоставления услуг переводчика для В2В-переговоров. - Что особенно интересного ждет ваших настоящих и потенциальных клиентов в 2016 году? - На этот год запланировано большое количество мероприятий, таких как бизнес-миссии в Японию, Китай, Южную Корею, прием иностранных делегаций. Также ежегодно Центр проводит серию обучающих семинаров в различных муниципалитетах Приморского края по теме «Школа предпринимательства», привлекая в качестве лекторов специалистов УФНС, ДВТУ, высококвалифицированных юристов и т.д. - Как вы оцениваете перспективы развития экспорта в Приморском крае? На Ваш взгляд, какие у нас перспективы стать экспортоориентированным регионом? - Приморье уже с уверенностью можно назвать регионом, нацеленным на экспорт. Учитывая нашу уникальную географию и возможности логистики, думаю, что мы обладаем существенными конкурентными преимуществами перед другими регионами. Кстати, в настоящее время многие эксперты отмечают, что в отечественной предпринимательской среде происходит разворот от импорта к экспорту товаров и услуг. Девальвация рубля сыграла на руку отечественному производителю. Наша продукция по соотношению цены и качества стала конкурентоспособной. Уверен, что именно здесь и находятся те самые точки роста, о которых мы так много и долго говорили на протяжении прошлого десятилетия. И наш Центр делает все от нас зависящее, чтобы продукция, произведенная в Приморье, нашла своего потребителя и за рубежом. Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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