Оценивать отрасль только по уловам - как минимум, недальновидно

В 2015 году сальдированный финансовый результат рыбной отрасли увеличился почти в шесть раз, превысив 62 млрд рублей. Во многом сработали «девальвационные дрожжи». Как и в 2009 году. Тогда курс рубля снизился на 40%, в 2015 году - на 30%. В обоих случаях произошло шестикратное увеличение сальдированного финансового результата. Что получило государство от этого прироста в 2009 году и в 2015 году? На первый взгляд, в 2009 году налоговая отдача отрасли выросла. Но вся прибавка была обеспечена только за счет возникшей обязанности по уплате таможенных платежей. По остальным видам платежей никакого прироста не произошло. Налоговая отдача от девальвационного эффекта 2009 года оказалась нулевой. В 2015 году все по другому. Фискальные платежи отрасли возросли с 20 млрд рублей до 33 млрд Подоходный налог и обязательные страховые взносы составили 16 млрд Девальвационная прибавка позволила собрать больше налогов, повысить зарплату и погашать кредиты. Подробнее остановлюсь на теме налогов. В 2006 - 2007 годах половину собираемых в рыбной отрасли налогов составлял сбор за пользование водными биоресурсами - природная рента. В 2008 году была введена льгота при уплате сбора за ВБР. Начиная с 2009 года рентные платежи снизились до 12-15% фискальной нагрузки, а по итогам прошлого года составили 7%. Необходимо повысить долю природной ренты в налоговых поступлениях. Назрела необходимость отмены льготы по уплате сбора за ВБР. Отмена льготы проста в администрировании и эффективна в бюджетном отношении, она приведет к увеличению налоговой отдачи отрасли и повышению доли природной ренты в налоговых поступлениях. Еще одна дискуссионная тема - ЕСХН. Сейчас ЕСХН обеспечивает 18% налоговых поступлений отрасли. В прошлом году поступления по ЕСХН составили 3,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом почти вдвое. Одновременно поступления по налогу на прибыль увеличились в четыре раза - до 4,1 млрд рублей. Таким образом, разорвана отрицательная зависимость между поступлениями от ЕСХН и поступлениями по налогу на прибыль. Отмена ЕСХН не приведет к увеличению поступлений по налогу на прибыль. Потому что инвестиционные обязательства предприятий сократят чистую прибыль и увеличат долю расходов, которые не облагаются налогом на прибыль. Так что отмена ЕСХН приведет не к увеличению, а к снижению налоговых поступлений. Конкретные варианты налогового регулирования будем обсуждать при доработке поправок в Налоговый кодекс. Сейчас рассматриваются поправки в закон о рыболовстве, которые предусматривают инвестиционные обязательства предприятий, и поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают налоговые обязательства. Необходимо рассматривать оба вида обязательств в пакете, потому что уровень налоговой нагрузки влияет на показатели инвестиций. Как оценивают налоговую нагрузку ФНС и РСПП? ФНС не учитывает страховые социальные платежи и таможенные пошлины. РСПП включает эти фискальные платежи в расчет. В прошлом году Президент поручил сделать единое администрирование всех фискальных платежей. 15 января 2016 года издан Указ Президента. 24 марта на съезде РСПП Минфин согласился с нашей методикой расчета налоговой нагрузки и внесет изменения в нормативную базу. После того, как это будет сделано, оценки ФНС и РСПП совпадут. Таким образом, прогнозный показатель налоговой нагрузки составит почти 13%. Возникает вопрос: какой должна быть экономическая модель отрасли, чтобы с учетом такой налоговой нагрузки обеспечить прирост инвестиций и ценовую стабильность на внутреннем рынке? Пока что эксперты Высшей школы экономики оценивают объем валовой добавленной стоимости в отрасли как недостаточно высокий. Конечно, девальвация повысила финансовую эффективность отрасли. Но только на короткий срок. Напомню, что уже следующий после рекордного 2009-го 2010 год закончился резким торможением финансовых показателей. Существует вероятность повторения такого сценария и в 2016-м. Нельзя исключать некоторого отката отраслевых финансовых показателей. Такое уже было в 2008 году, когда оборот отрасли сократился на 16%, а сальдированный финансовый результат - на 64%. Назрела необходимость существенно переосмыслить целеполагание для отрасли и ключевые показатели ее развития. Голые показатели вылова уже не обеспечивают адекватную оценку отрасли. В них нет ориентиров, которые сейчас приобретают для России особое значение - финансовые показатели, вклад в ВВП, налоговая отдача, рыночная власть на мировых рынках. Эти задачи в привязке к полномочиям Росрыболовства (включая одно из важнейших - установление ОДУ) необходимо отразить в Стратегии развития отрасли. Увязать с законодательными предложениями, над которыми сейчас идет работа. Мы в этой работе участвуем, спорим, обсуждаем. Герман ЗВЕРЕВ, президент АДМ, председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, член правления РСПП, член Общественного совета при Минсельхозе РФ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.