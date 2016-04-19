Россияне начали заливать кризис алкоголем

Больше половины доходов россиян уходит на покупку еды. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Результаты исследования показали, что расходы граждан на пищевые продукты с учетом табака и алкоголя впервые с 2009 г. превысили 50% доходов. Перспектив того, что в ближайшее время ситуация улучшится, эксперты не видят, пишет сайт «Утро.Ru».
"Доля продовольственных товаров впервые за восемь лет превысила долю непродовольственных, составив в феврале 2016 г. 50,1% и 49,9% объема розничной торговли товарами соответственно", - отмечается в опубликованном отчете. Эксперты отмечают, что на продуктах питания можно попробовать экономить, однако полностью отказаться от их покупки нельзя. "Бедные домашние хозяйства 50% своего денежного дохода, а иногда и больше тратят на еду", - передает "КоммерсантЪ" слова старшего научного сотрудника РАНХиГС Александры Бурдяк. В институте также установили, что половина населения отмечает снижение уровня жизни.
Ранее эксперты сообщали о том, что в России резко возросли продажи дешевого алкоголя. Об этом говорил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
По его мнению, выпуск дешевых напитков подскочил на фоне увеличения спроса. "Такой алкоголь легче изготавливать, он значительно дешевле, что сейчас важно. Но при этом нужно отметить, что общий объем производства винных напитков невелик — 18 миллионов литров, а объем производства вина - 40 миллионов литров", - говорит Дробиз.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.