Россияне начали заливать кризис алкоголем

"Доля продовольственных товаров впервые за восемь лет превысила долю непродовольственных, составив в феврале 2016 г. 50,1% и 49,9% объема розничной торговли товарами соответственно", - отмечается в опубликованном отчете. Эксперты отмечают, что на продуктах питания можно попробовать экономить, однако полностью отказаться от их покупки нельзя. "Бедные домашние хозяйства 50% своего денежного дохода, а иногда и больше тратят на еду", - передает "КоммерсантЪ" слова старшего научного сотрудника РАНХиГС Александры Бурдяк. В институте также установили, что половина населения отмечает снижение уровня жизни.