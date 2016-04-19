"РСК "КФК": Вместо разговоров - действия

«Ремонтно-строительная компания «КФК» в списке финалистов Краевой Бизнес-Премии не новичок, и выход в ТОП-4 номинации «Социально ответственный бизнес» - подтверждение того, что предприятие не изменяет когда-то выбранному курсу. За проектами, реализуемыми компанией, всегда стоят профессионализм, четкое соблюдение сроков и надежность. За решениями поддержать тех, кто нуждается в помощи, – великодушие, инициативность и ответственность. Генеральный директор «Ремонтно-строительной компании «КФК» Владимир КАСПИН может увлеченно рассказывать в интервью деловой газете «Золотой Рог» о новых технологиях работы, тенденциях строительной сферы, но при этом крайне неохотно говорит о другой стороне жизни компании – некоммерческих проектах, подчеркивая, что это не его личная заслуга и инициатива, а коллективное решение команды «КФК». И вообще считает, что предприятие не делает ничего особенного и сверхъестественного, и это нормальная позиция бизнеса – менять условия жизни на той территории, где развиваешься, к лучшему. Зато о добрых делах компании мне то и дело приходится слышать со стороны тех, кому оказывается поддержка. Вклад в возрождение духовности Каждый раз, проезжая вечером мимо роскошно подсвеченного, величаво возвышающегося над Океанским проспектом Покровского кафедрального собора, или слыша из редакционного окна переливы колокольного звона, вспоминаю, с какой теплотой и благодарностью всегда отзывается о «КФК» настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Александр. На восстановление разрушенного в 1935 году собора компанию благословил патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, и это заняло три года. Но вот уже на протяжении 12 лет «КФК» продолжает по мере возможностей, в рамках благотворительной помощи Владивостокской Епархии, выполнять те или иные ремонтно-строительные работы на территории собора. Добрым словом вспоминают компанию и жители Артема, посещающие храм Богоявления, над которым также работала компания. К слову, за этот проект она была удостоена «Золотого диплома» Дальневосточного фестиваля «Зодчество» и первого места в смотре-конкурсе лучших архитектурных произведений «Зодчество Приморья», что еще раз подтверждает: работа над храмом велась с душой. Вложения в будущее… Хорошо знают «Ремонтно-строительную компанию «КФК» и детском доме села Яковлевка. Инициативу руководства поддержать детское учреждение в сельской глубинке с воодушевлением разделил весь коллектив, и вот уже не первый год предприятие и подшефных связывают теплые человеческие отношения. Помимо помощи самому учреждению - от ремонтных работ до покупки автобуса, с появлением которого у детей появилась возможность лучше узнать Приморский край, участвовать в краевых творческих и спортивных состязаниях, неоценимую моральную поддержку получают непосредственно его воспитанники: представление о жизни вне стен детского дома, ощущение того, что их персональные успехи и маленькие достижения интересны еще кому-то в этом мире. Кроме того, компанию связывает долгосрочные отношения с владивостокской средней школой №6. Совместные действия с Владивостокским морским торговым портом привели к тому, что эта школа считается в крае одной из лучших – и по уровню оснащенности, и по степени комфорта. Знают «КФК» и в детском саду № 185 г. Владивостока, и на учебном паруснике «Надежда» МГУ им. адмирала НЕВЕЛЬСКОГО. Строительство Молодежного центра во Владивостоке также не обошлось без ее участия, поддерживает компания и приморских спортсменов, защищающих честь края на соревнованиях различного уровня. Владимир Каспин и его команда уверены - от того, насколько комфортно, уверенно и защищенно дети и молодежь чувствуют себя сегодня, зависит, захотят ли они жить и работать в Приморье завтра. …и дань прошлому Не забывают в «Ремонтно-строительной компании «КФК» и о представителях старшего поколения, благодаря которому страна сначала выиграла жесточайшую битву с фашизмом, а потом преодолела послевоенные трудности. Поэтому вот уже несколько лет предприятие не оставляет без внимания ветеранов войны и труда, оказывая адресную поддержку пожилым людям. 2015 год, по которому оценивается деятельность номинантов Краевой Бизнес-Премии, не был для компании каким-то особенным и знаковым с точки зрения взятых на себя обязательств перед обществом. Предприятие продолжало работать над ранее начатыми социальными проектами, - как всегда, ответственно, добросовестно и с душой, - не рассчитывая на то, что кто-то это заметит, оценит и похвалит. Здесь вообще предпочитают не рассуждать, а действовать. Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.