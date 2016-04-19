Строителям подарили сто дней

В Приморье значительно сокращено время получения разрешения на строительство Наибольшее внимание строителей, их споры и надежды связаны с дорожной картой строительной отрасли Приморского края. Эффективность мероприятий в ее рамках подвергается постоянному мониторингу и обсуждениям, пишет Деловая газета «Золотой Рог». На минувшей неделе в администрации Приморского края состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором представителям отраслевого бизнес-сообщества была презентована дорожная карта по улучшению такого важного для них показателя, как «сокращение времени получения разрешения на строительство». Директор департамента градостроительства и куратор этого проекта Евгений ДОБРЫНИН отметил, что по итогам Национального рейтинга за 2015 год в Приморье среднее время получения застройщиком разрешения на строительство составляло 156 дней, что практически на 100 дней меньше, чем было в 2014 году. Один лишь эффект создания Владивостокской агломерации позволил сократить сроки подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории Владивостокского и Артемовского городских округов, Надеждинского и Шкотовского муниципальных образований с 30 до 20 дней. С 60 до 45 дней сократились сроки проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства. В краевое строительное законодательство была внесена новация – строительство и реконструкция кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, установка электроустановок напряжением до 20 киловольт теперь возможны без получения разрешения на строительство. Другая новация cостоит в том, что во Владивостокском городском округе разрешение на строительство можно получить одновременно с положительным заключением экспертизы. При этом подать заявку на экспертизу и отслеживать ее прохождение по инстанциям стало возможно в режиме онлайн. Евгений Добрынин пояснил, что акцент в дорожной карте в строительной отрасли края сделан на инновационные технологии на основе опыта передовых регионов страны. По его мнению, Владивостокская агломерация – это не только один из 13 перспективных проектов Минэкономразвития по объединению территорий, но и пилотный продукт, позволяющий внедрять инновации. Например, информационно-аналитическую систему «Градостроительство», которая призвана значительно ускорить взаимодействие в строительной отрасли края и помочь потенциальным инвесторам в поиске подходящих площадок для нового строительства. В системе будет представлена самая различная информация необходимая для строительного бизнеса. Она будет доступна и вне очередей. Внедряемая система будет интегрирована с порталом госуслуг и другими региональными и федеральными системами. На было предложено для удобства пользователей предусмотреть в единой информсистеме функцию автоматического оповещения об изменениях градостроительных планов и прочих нормативных актов. В рамках работы по повышения показателей Национального рейтинга региона по улучшению инвестиционного климата департамент градостроительства Приморья разработал унификацию административных регламентов муниципалитетов. А создание банка типовых социальных проектов, которое ведется сейчас, позволит не только облегчить застройщикам свою деятельность, но и привлечь федеральные субсидии. При комплексной застройке территории инвестор сможет пользоваться этим ресурсом бесплатно, что помимо прочего, по словам руководителя департамента, облегчит и бремя краевого бюджета. Как положительный факт Евгений Добрынин отметил и создание в прошлом году на базе Приморской госэкспертизы Строительной академии, которая стала новой базой повышения профессионалами строительного рынка своих компетенций. Представители бизнес-сообщества в ходе совещания внесли ряд интересных предложений. Так, на одном из них, где говорилось о создании при департаменте группы, которая позволяла бы потенциальным застройщикам оценивать возможности реализации их проектов, было сказано, что такими вопросами помимо иных будет заниматься краевой градостроительный совет, который намечено создать в ближайшее время. Участники собрания дали высокую оценку внедрению дорожной карты в строительной отрасли Приморья. А вице-губернатор Олег ЕЖОВ подчеркнул, что работа по уменьшению административных барьеров для застройщиков будет продолжена. При этом по аналогии с Владивостокским городским округом межведомственные соглашения планируется заключить со всеми прочими муниципалитетами края. Политика региона по оптимизации госуслуг при строительстве капитальных объектов успешна и соответствующие мероприятия продолжатся. В частности – сокращение структур, в которые застройщик обязан обращаться самостоятельно и предоставлять необходимый пакет документов. И это лишь часть новой, единой политики в строительной сфере Приморья, которая формируется в настоящее время. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.