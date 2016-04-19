Судоремонтникам завода "Звезда" построят высотки

Одной из важнейших задач строительного комплекса края в этом году становится строительство жилья для работников завода «Звезда» в городе Большом Камне. Новострои позволят улучшить жилищные условия действующих работников завода и привлечь новых, необходимых для расширения производства, которое будет развиваться на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень», пишет Деловая газета «Золотой Рог». Само появление новой ТОР, как отметил вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ, способно изменить в Приморье баланс трудовых и производственных ресурсов. Естественно, жилищная проблема выходит на первый план. И она уже решается. В ближайшее время на территории микрорайона Шестой в Большом Камне начнется строительство группы высотных домов на 746 квартир – один 20-этажный и два 25-этажных дома. Все – по технологии монолитного домостроения. В департаменте градостроительства Приморского края сообщили, что в настоящее время уже имеется эскизный проект планировки территории нового квартала и недавно он прошел общественные слушания. В рамках подготовки строительства выполнены топографические работы, ведутся инженерно-геологические изыскания, разработан предварительный проект планировки территории. В перспективе будет решаться вопрос о строительстве для заводчан и следующей очереди будущего микрорайона. Начать же строительство предполагается сразу после утверждения схемы его финансирования, разрабатываемой сегодня для этого проекта совместно АО «АИЖК» и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.