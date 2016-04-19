Сжигание мусора наносит непоправимый вред здоровью

Сжигание сухих растительных остатков стало настолько привычным, что практически не обращается внимание на то, какой вред эти действия наносят окружающей среде, жизни и здоровью людей, пишет Деловая газета "Золотой Рог". По словам медиков, при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. С дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для нашего организма веществ. Дополнительная проблема состоит в том, что с сухой травой и опавшими листьями, как правило горит и множество разнообразного мусора, существенно усиливает загрязнение атмосферы. При сгорании, скажем полиэтиленового пакета, в воздух иёдт до 70 различных химических соединений, большинство из которых ядовиты для человека. Именно они становятся причиной першения в горле, кашля. Плотный черный дым от горения пластикового мусора содержит канцерогенные полициклические углеводороды. Постоянно раздражающий дымом эпителий слизистой оболочки дыхательных путей не способен противостоять микробам. Особенно плохо тем, кто страдает от бронхита, бронхиальной астмой, ринита или тонзиллита. Очень часто сжигание сухих растительных остатков приводит к крупномасштабным пожаров. Скорость распространения огня очень высока, поэтому локализовать такие пожары на открытых территориях очень трудно. Дым от костров в туманные дни может образовывать смог и надолго зависать в воздухе. Попадая в легкие, смог вызывает существенное ухудшение здоровья человека. Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.