"Тигра снега" поймали в объектив камеры британские операторы в Сихотэ-Алинском заповеднике

Для многодневной работы в лесу на одном из участков заповедной территории, где наиболее вероятна встреча с полосатой кошкой, были установлены два скрадка. В них постарались создать максимально комфортные в такой обстановке условия. Каждая вахта операторов длилась 6 дней - 5 ночей. В общей сложности каждый оператор провел «на боевом посту» порядка 800 часов. Робин и Майк имели возможность выйти на связь с инспекторами заповедника, контролирующими безопасность работы, но старались не покидать убежища, чтобы не выдать диким животным своего присутствия. Конечно, такой режим работы был очень тяжел и психологически. Больше месяца ушло на то, чтобы получить красивые кадры.