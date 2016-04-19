В Москве не знают, где находится Приморье

Эксперты деловой газеты «Золотой Рог» объяснили, насколько невнятно выглядит Приморье на туристической карте России О том, что туристический рынок в Приморье есть, но нет четкого понимания, как его продвигать, говорится в последнее время много. В марте в Москве прошли сразу несколько крупных отраслевых мероприятий: XI Международная туристская выставка «Интурмаркет», IV Российско-китайский форум и Московская международная выставка «Путешествия и туризм» (MITT), пишет Деловая газета «Золотой Рог». Был ли представлен на них Приморский край, каким образом и почему игроки туристического рынка края все чаще говорят об объединении в структуру, которая наконец займется маркетингом территории? Сооснователь проекта «Открой Владивосток» Кирилл ПОТАПЕНКО делится своим мнением по этому поводу: - Приморский край выставлялся лишь на «Интурмаркете», и, на мой взгляд, его потенциал был представлен не совсем адекватно с точки зрения и площади стенда, и качества экспозиции, и участия в деловой программе выставки. Более того, как выяснилось из общения с посетителями стенда, Приморье не идентифицируют с Владивостоком. Наиболее часто задаваемый вопрос – «А где это?». Зато осведомленность о Владивостоке очень высокая, и странно, что это никак не использовалось в концепции стенда. Впрочем, ее как таковой не было совсем. И Приморье очень сильно проигрывало другим территориям, в том числе и нашим соседям - Камчатке и Сахалину. При этом я не предлагаю повесить всю ответственность за невнятное присутствие на выставке на администрацию Приморского края. Это скорее вопрос качества взаимодействия бизнеса и власти. Хорошо, что деньги на участие в выставках выделяются, плохо – что расходуются неэффективно. Да, несколько приморских компаний избавили от затрат на аренду стенда, но это только один из пунктов работы, которая должна предварять участие в любом мероприятии. Оплатить место под стенд и разместить фотографии и буклеты на стойке явно недостаточно для того, чтобы выглядеть достойно в конкурентной среде. На выставке MITT, еще более масштабной и значимой, Приморье и вовсе представлено не было, хотя большинство ключевых игроков со стороны российских дестинаций в ней как раз участвуют. На IV Российско-китайском форуме, что проходит в рамках «Интурмаркета» по инициативе ассоциации «Мир без границ», край также ничем не проявил себя. Год от года наблюдаю за тем, как растет уровень экспертов форума и степень заинтересованности регионов в китайских туристах. Казалось бы, Приморью есть что сказать по этому поводу, так почему бы не использовать эту площадку в своих целях? Так, делясь опытом с другими территориями, параллельно можно было бы привлечь их на PITE, заинтересовав присутствием на выставке китайского турбизнеса и нашей экспертной практикой понимания рынка Китая? Да, сегодня ситуация с китайским турпотоком в Приморье обстоит неплохо с точки зрения статистики, но если мы и дальше будем действовать неорганизованно и неэффективно, не будем интегрироваться в отраслевые процессы, в то время как другие регионы предпринимают активные и грамотные действия, то потеряем и эти потоки. Справедливости ради отмечу, что в качестве слушателей докладов представители приморской власти и турбизнеса были, но хотелось бы видеть их в качестве спикеров и экспертов. Пока, к сожалению, мы не встроены в этот контекст, не звучим в нем и никак не фигурируем. - Прежде много говорилось об идее совместного продвижения дальневосточных территорий в рамках трансграничного проекта «Восточное кольцо России»... - Идея совместного продвижения ресурсов сама по себе хороша, но ключевым моментом является то, что объединяться должны однородные продукты, встраиваемые в единую логистическую цепочку. Пока же Байкал, Якутия, Камчатка, Приморье и другие уникальные сами по себе звенья «кольца» не укладываются в единую «историю» и единую стратегию. И то, что проект существует на бумаге уже много лет, но, по сути, никак не развивается и не превращается в продукт, подтверждает: видимо, что-то не то с самой концепцией. Может быть, не замахиваться на что-то большое и грандиозное, а формировать более конкретные связки между отдельными субъектами ДФО, как это делает, например, «Билетур», объединяя Приморье, Хабаровский край и Сахалин с помощью горнолыжного курорта «Горный воздух»? В результате получился очень внятный, доступный и дееспособный турпродукт для внутреннего рынка. Пример того, как бизнес выстраивает крепкие межрегиональные связи, не уповая на поддержку государства. - Год-два назад игроки приморского туристического рынка намеревались создать некое агентство по управлению туристическим маркетингом, для того чтобы развивать туризм в крае системно, и власти готовы были к этому подключиться. - К сожалению, никакого ожидаемого взаимодействия не произошло в силу неготовности региональных и местных властей к этому шагу. Сегодня на повестке дня объединение другого рода, в которое войдут все заинтересованные игроки туристического и смежных с ним рынков транспортных услуг, общественного питания, отельного бизнеса, мест показа, без оглядки на власти. Крепнет осознание того, что если мы всерьез хотим изменить ситуацию, нужно действовать самостоятельно, подключаться к созданию подобной эффективной и профессиональной структуры и финансировать ее деятельность. Причем делать это необходимо как можно быстрее, иначе на свободные ниши зайдут другие игроки московского или китайского происхождения, что впрочем уже происходит. Местные участники рынка должны консолидироваться. - То есть бизнес к этому готов? - Интерес к этому становится все более выраженным. Участники рынка устали годами ждать у моря погоды, и те, кто хочет двигаться вперед, уже делают это самостоятельно, в рамках своих компаний. Но ресурсы регионального бизнеса – и финансовые, и кадровые - ограничены, и в одиночку добиться существенных результатов будет тяжело. К тому же маркетинг дестинации – это очень серьезный процесс, которым должны заниматься профессионалы, и не эпизодически в свободное от основной работы время, а системно, получая за это зарплату, повышая квалификацию и т.д. - Источником финансирования такого агентства будут взносы? - Да, хотя этого будет явно недостаточно. Чтобы привлечь крупных игроков рынка, способных поддерживать проекты агентства целевым финансированием, нужно будет доказать свою эффективность делом. К сожалению, такой проект оказался не востребованным властями, поэтому теперь нам приходится рассчитывать только на собственные силы и органический рост без административной поддержки. - В какую сторону нужно двигаться туристическому Приморью, на ваш взгляд? - Ключевым продуктом, который может привлечь как российского, так и иностранного туриста, является Владивосток, который входит в пятерку самых известных российских городов, имеет очень хороший мифологизированный образ и хороший задел в виде федерального финансирования крупных инфраструктурных проектов. Участие Владивостока и края в целом в московских выставках имеет место быть, но не является определяющим: Москва не является для Приморья ключевым рынком, разве что в сегменте MICE. С точки зрения транспортной доступности и тарифов на перелеты мы вряд ли дождемся массового туриста из центральных регионов страны. Оттуда к нам едут не туристы, а путешественники. А вот на рынке ДФО нам нужно продвигаться более активно, в том числе позиционируя Приморье как дальневосточный пляжный и оздоровительный курорт, поскольку поток денег, который реально получают субъекты туристского рынка от жителей Хабаровского края или Амурской области, существенно выше, нежели от Москвы или Санкт-Петербурга. Что же касается въездного туризма, то ключевым рынком для края, безусловно, являются азиатские туристы, и продвижение в АТР – давно назревшая необходимость. Но прежде нужно сформировать качественные продукты, направленные на конкретную целевую аудиторию. Приморье не может быть привлекательной дестинацией для всех. Надо понимать, кого мы хотим привлечь и на ком мы можем зарабатывать. А для этого следует разобраться с маркетинговой стратегией региона как туристического направления. Эта тема сегодня является больной, от нее отмахиваются как от назойливой мухи, но ее нужно решать. Это необходимое условие, подтвержденное мировым опытом развития туризма, к которому мы рано или поздно должны прийти. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Алексей ЧЕСНОКОВ, директор издательства Российского Союза Туриндустрии (Москва): - Действительно, москвичи и жители центральной России, не всегда отличают Приморье от того же Поморья, так что продвижение туристской дестинации под брендом «Приморье» - не самый удачный вариант. Так, например, иркутяне и буряты давно продвигаются под брендом «Байкал». В случае с Приморским краем таким символом могла бы стать его столица. Осведомленность о Владивостоке весьма высокая, и очень многие россияне мечтают побывать в этом далеком, манящем городе». Инна КАБАНОВА, генеральный директор ИА «Арктика-Инфо», эксперт Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (Москва): - Стенд Приморья на «Интурмаркете» я не могла обойти стороной, поскольку давно и беззаветно влюблена в край в целом и во Владивосток в частности. Он не был огромным, ярким и бросающимся в глаза, но у многих российских регионов стенды также были довольно скромными. Возможно, сказывается кризис, возможно, есть некий скепсис со стороны региональных властей, которые не слишком верят во внутренний туризм как в мощный экономический драйвер. И для многих регионов туризм действительно таковым и не является, на мой взгляд. Для того же Приморья, насколько мне известно, гораздо важнее въездной туризм, если судить по экономическим показателям. Насколько вообще в Центральной России знают о том, что Владивосток - столица Приморского края? Думаю, что такая проблема есть, но боюсь, что главное даже не в этом. Жителям центральной части страны вообще непонятно, зачем надо ехать во Владивосток. Есть некое представление о Дальнем Востоке в целом (очень далеко, большая разница во времени, море, рыба и морепродукты - эдакий набор стереотипов), и нет представления о том, чем Приморье может удивить туриста. Самые продвинутые, возможно, что-то слышали об амурском тигре, а с недавних пор еще и в курсе взаимоотношений Амура и Тимура. Но этого мало для того, чтобы человек захотел отправиться в далекое и недешевое путешествие. Приморью, на мой взгляд, еще предстоит сформировать представление о крае и его туристическом потенциале, а также - о «своем» туристе, до которого и надо будет все эти послания донести. Александра СВИРИДЕНКО, руководитель PR-отдела компании «Фрегат Аэро» (Владивосток): - Наша компания участвовала в работе «Интурмаркета» на стенде Приморья, и могу подтвердить, что ассоциативная связь края и его столицы в сознании большинства посетителей выставки весьма слабая или вовсе отсутствует. Приморье путали с Сахалином, Хабаровским краем, да и в целом представление о Дальнем Востоке очень расплывчатое. Зато Владивосток на слуху: «Знаем-знаем, у вас море, мосты, кампус на острове Русском, рыбалка, яхты…». Также практически каждого второго интересовала судьба Тимура и Амура. Тенденция импортозамещения в отрасли налицо, и интерес к Приморскому краю есть, в частности, со стороны Сибири. Также нашим регионом все активнее интересуется и Европа. Поэтому участие в выставке для нашей компании оказалось полезным: встретились со старыми партнерами, привезли новые контакты и уже запустили в работу часть заявок. Но если говорить о продвижении Приморья среди потенциальных туристов – не участников рынка, то это было слабо и неэффективно». Елена АНДРЕЕВА, генеральный директор компании «Мирабель Тур»: - Мы не первый год участвуем в «Интурмаркете», и могу сказать, что хотя в этот раз Приморский край был представлен довольно скромно (в то время как некоторых дальневосточных территорий и вовсе не было), интерес к нему был очень высокий – как со стороны российских и иностранных туркомпаний, так и со стороны самостоятельных путешественников. Амур и Тимур сделали свое дело, и эта история резко повысила узнаваемость края. А вот ассоциация Приморья с его столицей, как выяснилось, весьма слабая. Так или иначе, ситуации, когда у нашего общего стенда не было наплыва посетителей, случались крайне редко. Их интересовало все – программы по Владивостоку, маршруты от Хасанского района до Амгу, комбинированные туры, совмещающие экскурсионку по Владивостоку или отдых в Приморье с посещением приграничного Китая, Японии или Кореи. Кроме того, в условиях смещения турпотока на внутрироссийские направления наблюдается выраженный интерес московских компаний к нашему региону: территория за Уралом оценивается ими как перспективная, наличие доступных «плоских» тарифов стимулирует этот интерес, и мы уже разработали несколько программ для групповых туристов из центральной России, надеюсь, летом примем первых гостей. Словом, интерес к Приморью и Владивостоку сегодня на гребне волны, и этим надо пользоваться, увеличивая активность в продвижении территории на российском и иностранном рынках. Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.