В Приморье вынесен обвинительный приговор двум коммерсантам за сбыт дериватов амурского тигра

В феврале 2013 года двое жителей приморского города Уссурийска были задержаны сотрудниками полиции при попытке реализовать шкуру и кости амурского тигра за 960 000 рублей. Уголовное дело возбуждалось по статье 175 УК РФ - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. В ходе следствия было установлено, что данные граждане являлись охотниками со стажем более 5 лет, и им было хорошо известно о действующем с 1947 года запрете на охоту и оборот дериватов амурского тигра, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.